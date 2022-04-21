https://ria.ru/20220421/vykhodnoy-1784754210.html

В Чечне объявили четвертое мая выходным днем

В Чечне объявили четвертое мая выходным днем - РИА Новости, 21.04.2022

В Чечне объявили четвертое мая выходным днем

Четвертое мая в Чечне объявлено дополнительным выходным из-за мусульманского праздника Ураза-байрам, соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:01

2022-04-21T17:01

2022-04-21T17:01

религия

чеченская республика (чечня)

общество

религия

муслим хучиев

ураза-байрам

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ГРОЗНЫЙ, 21 апр – РИА Новости. Четвертое мая в Чечне объявлено дополнительным выходным из-за мусульманского праздника Ураза-байрам, соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы и правительства Чечни.Таким образом, к майским выходным в России, объявленным с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая, для жителей Чечни добавится еще один день."В связи с празднованием на территории Чеченской Республики праздника Ид-аль-Фитр и на основании обращения Духовного управления мусульман ЧР, руководствуясь пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях": Объявить 4 мая 2022 года нерабочим (праздничным) днем на территории Чеченской Республики", - говорится в указе за подписью и.о. главы Чечни Муслима Хучиева.В Ураза-байрам жители Чечни соблюдают ряд обычаев, в том числе накрывают богатые столы, ходят в гости к друг другу, а дети, которые в этот день обходят соседей и родных с пакетами, обязательно получают сладости. Как передает корреспондент РИА Новости, на грозненских рынках и магазинах уже наблюдается ажиотаж, люди заранее закупаются необходимыми продуктами, чтобы ближе к празднику заняться домашней уборкой и приготовлением угощений.Ураза –байрам (арабск. Ид аль-фитр) является одним из двух главных праздников в исламе – это праздник разговенья, который означает завершение поста в месяце рамадан. Согласно преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Праздник начинается вечером 30 числа месяца рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца – шавваля.

https://ria.ru/20210513/uraza-1732099168.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чеченская республика (чечня), общество, религия, муслим хучиев, ураза-байрам