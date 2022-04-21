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IKEA и Inditex ищут возможности вернуться в Россию, заявил Минпромторг - РИА Новости, 21.04.2022
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IKEA и Inditex ищут возможности вернуться в Россию, заявил Минпромторг
IKEA и Inditex ищут возможности вернуться в Россию, заявил Минпромторг - РИА Новости, 21.04.2022
IKEA и Inditex ищут возможности вернуться в Россию, заявил Минпромторг
Шведский производитель мебели IKEA и испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, изучают возможности перенастройки логистики для того, чтобы... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:10
2022-04-21T22:45
ikea
ikea international group
inditex
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Шведский производитель мебели IKEA и испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, изучают возможности перенастройки логистики для того, чтобы вернуться на российский рынок, сообщил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов."У них очень интересный формат работы. IKEA трудно повторить. Но при этом "Меги" они оставили работающими, две "Меги" &lt;…&gt; достраивают, то есть &lt;…&gt; не остановили инвестиции в строительство. Они говорят, что &lt;…&gt; важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, сейчас все это немножко разрулится, мы поймем, как завозить продукцию и будем открываться. Тем более что IKEA сами инвестировали, сами строили свои мегацентры, поэтому бросать их — для них &lt;…&gt; явно неэффективный ход", — сказал Евтухов в эфире "Народного вопроса" от ОНФ.Что касается компании Inditex, бизнес-модель которой упирается в обновление коллекции несколько раз в сезон, то у нее схожая ситуация, продолжил замглавы Минпромторга. "Они говорят, что мы не можем вовремя завозить товар, а продавать один и тот же сток для нас неправильно. Они сейчас тоже говорят, что российский рынок для них очень важен", — подчеркнул Евтухов, заметив, что продажи продукции Zara только в одном из московских торговых центров были больше, чем продажи продукции в Европе."Поэтому, конечно, они хотят вернуться на наш рынок. Но если не вернутся, то в этом только есть плюс, потому что открываются хорошие возможности для наших производителей", — заметил Евтухов.
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ikea, ikea international group, inditex, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
12:10 21.04.2022 (обновлено: 22:45 21.04.2022)
 
IKEA и Inditex ищут возможности вернуться в Россию, заявил Минпромторг

Минпромторг: компании IKEA и Inditex ищут возможность снова открыть свои магазины в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБаннер магазина IKEA в Москве
Баннер магазина IKEA в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Баннер магазина IKEA в Москве
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Шведский производитель мебели IKEA и испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, изучают возможности перенастройки логистики для того, чтобы вернуться на российский рынок, сообщил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.
"У них очень интересный формат работы. IKEA трудно повторить. Но при этом "Меги" они оставили работающими, две "Меги" <…> достраивают, то есть <…> не остановили инвестиции в строительство. Они говорят, что <…> важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, сейчас все это немножко разрулится, мы поймем, как завозить продукцию и будем открываться. Тем более что IKEA сами инвестировали, сами строили свои мегацентры, поэтому бросать их — для них <…> явно неэффективный ход", — сказал Евтухов в эфире "Народного вопроса" от ОНФ.
Что касается компании Inditex, бизнес-модель которой упирается в обновление коллекции несколько раз в сезон, то у нее схожая ситуация, продолжил замглавы Минпромторга. "Они говорят, что мы не можем вовремя завозить товар, а продавать один и тот же сток для нас неправильно. Они сейчас тоже говорят, что российский рынок для них очень важен", — подчеркнул Евтухов, заметив, что продажи продукции Zara только в одном из московских торговых центров были больше, чем продажи продукции в Европе.
"Поэтому, конечно, они хотят вернуться на наш рынок. Но если не вернутся, то в этом только есть плюс, потому что открываются хорошие возможности для наших производителей", — заметил Евтухов.
Закрытые магазины в торговом центре Галерея Новосибирск - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Путин призвал российских производителей одежды заменить западные бренды
 
IKEAIKEA International GroupInditexЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
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