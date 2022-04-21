12:10 21.04.2022 (обновлено: 22:45 21.04.2022)
IKEA и Inditex ищут возможности вернуться в Россию, заявил Минпромторг
Минпромторг: компании IKEA и Inditex ищут возможность снова открыть свои магазины в России
Баннер магазина IKEA в Москве
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Шведский производитель мебели IKEA и испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, изучают возможности перенастройки логистики для того, чтобы вернуться на российский рынок, сообщил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.
"У них очень интересный формат работы. IKEA трудно повторить. Но при этом "Меги" они оставили работающими, две "Меги" <…> достраивают, то есть <…> не остановили инвестиции в строительство. Они говорят, что <…> важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, сейчас все это немножко разрулится, мы поймем, как завозить продукцию и будем открываться. Тем более что IKEA сами инвестировали, сами строили свои мегацентры, поэтому бросать их — для них <…> явно неэффективный ход", — сказал Евтухов в эфире "Народного вопроса" от ОНФ.
Что касается компании Inditex, бизнес-модель которой упирается в обновление коллекции несколько раз в сезон, то у нее схожая ситуация, продолжил замглавы Минпромторга. "Они говорят, что мы не можем вовремя завозить товар, а продавать один и тот же сток для нас неправильно. Они сейчас тоже говорят, что российский рынок для них очень важен", — подчеркнул Евтухов, заметив, что продажи продукции Zara только в одном из московских торговых центров были больше, чем продажи продукции в Европе.
"Поэтому, конечно, они хотят вернуться на наш рынок. Но если не вернутся, то в этом только есть плюс, потому что открываются хорошие возможности для наших производителей", — заметил Евтухов.