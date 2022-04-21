https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784672596.html

IKEA и Inditex ищут возможности вернуться в Россию, заявил Минпромторг

IKEA и Inditex ищут возможности вернуться в Россию, заявил Минпромторг - РИА Новости, 21.04.2022

IKEA и Inditex ищут возможности вернуться в Россию, заявил Минпромторг

Шведский производитель мебели IKEA и испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, изучают возможности перенастройки логистики для того, чтобы... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:10

2022-04-21T12:10

2022-04-21T22:45

ikea

ikea international group

inditex

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Шведский производитель мебели IKEA и испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, изучают возможности перенастройки логистики для того, чтобы вернуться на российский рынок, сообщил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов."У них очень интересный формат работы. IKEA трудно повторить. Но при этом "Меги" они оставили работающими, две "Меги" <…> достраивают, то есть <…> не остановили инвестиции в строительство. Они говорят, что <…> важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, сейчас все это немножко разрулится, мы поймем, как завозить продукцию и будем открываться. Тем более что IKEA сами инвестировали, сами строили свои мегацентры, поэтому бросать их — для них <…> явно неэффективный ход", — сказал Евтухов в эфире "Народного вопроса" от ОНФ.Что касается компании Inditex, бизнес-модель которой упирается в обновление коллекции несколько раз в сезон, то у нее схожая ситуация, продолжил замглавы Минпромторга. "Они говорят, что мы не можем вовремя завозить товар, а продавать один и тот же сток для нас неправильно. Они сейчас тоже говорят, что российский рынок для них очень важен", — подчеркнул Евтухов, заметив, что продажи продукции Zara только в одном из московских торговых центров были больше, чем продажи продукции в Европе."Поэтому, конечно, они хотят вернуться на наш рынок. Но если не вернутся, то в этом только есть плюс, потому что открываются хорошие возможности для наших производителей", — заметил Евтухов.

https://ria.ru/20220420/odezhda-1784499362.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ikea, ikea international group, inditex, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия