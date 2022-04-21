https://ria.ru/20220421/vorobev-1784655187.html
Воробьев проверил работу Центра по вопросам гражданства в Одинцове
Воробьев проверил работу Центра по вопросам гражданства в Одинцове - РИА Новости, 21.04.2022
Воробьев проверил работу Центра по вопросам гражданства в Одинцове
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Консультационного центра по вопросам гражданства в Одинцовском городском округе, который открылся... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:12
2022-04-21T11:12
2022-04-21T11:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Консультационного центра по вопросам гражданства в Одинцовском городском округе, который открылся в середине февраля, сообщает пресс-служба облправительства.В Центре действует система "одного окна" - у иностранных граждан есть возможность подготовить документы и подать заявления на получение гражданства РФ, вид на жительство, разрешение на временное проживание (РВП), а также временное убежище. Здесь также можно пройти медосвидетельствование, перевести на русский язык документы и сдать экзамены."Наша задача была - сделать все прозрачно, чтобы каждый человек понимал, какой нужен перечень документов, чтобы была фиксированная цена, и никто не наживался, не спекулировал на этой теме. Здесь за короткий срок граждане из любой точки мира могут получить документы, Центр начал работать совсем недавно и уже очень хороший отклик. Здесь все оцифровано, базы взаимосвязаны между собой", - привели в пресс-службе слова Воробьева.В среднем стоимость подготовки пакета документов составляет около 18,5 тысяч рублей. Однако для беженцев из Донбасса, проживающих в пунктах временного размещения на территории Подмосковья, все услуги предоставляются бесплатно. "Сегодня каждый пятый, обратившийся в консультационный центр – из Украины или из ЛДНР", - отмечается в сообщении.Как сообщила директор Единого миграционного центра Московской области Татьяна Куприна, за время работы Центр оформил порядка 2 тысяч документов, из них 743 - для граждан Украины. "Сейчас все, кто прибывает к нам из Украины, ДНР или ЛНР, имеют упрощенный порядок получения гражданства. То есть, оформив статус временного убежища, они могут в течение года получить уже и гражданство", - напомнила она.До конца года услугами Центра смогут пользоваться иностранные граждане со всего Подмосковья. Сейчас такая возможность есть у проживающих в 13 городских округах: Красногорск, Дубна, Истра, Лобня, Можайск, Рузский, Солнечногорск, Одинцовский, Волоколамский, Дмитровский, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский и Талдомский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости
. Губернатор Московской области Андрей Воробьев
проверил работу Консультационного центра по вопросам гражданства в Одинцовском городском округе, который открылся в середине февраля, сообщает пресс-служба облправительства.
В Центре действует система "одного окна" - у иностранных граждан есть возможность подготовить документы и подать заявления на получение гражданства РФ, вид на жительство, разрешение на временное проживание (РВП), а также временное убежище. Здесь также можно пройти медосвидетельствование, перевести на русский язык документы и сдать экзамены.
"Наша задача была - сделать все прозрачно, чтобы каждый человек понимал, какой нужен перечень документов, чтобы была фиксированная цена, и никто не наживался, не спекулировал на этой теме. Здесь за короткий срок граждане из любой точки мира могут получить документы, Центр начал работать совсем недавно и уже очень хороший отклик. Здесь все оцифровано, базы взаимосвязаны между собой", - привели в пресс-службе слова Воробьева.
В среднем стоимость подготовки пакета документов составляет около 18,5 тысяч рублей. Однако для беженцев из Донбасса, проживающих в пунктах временного размещения на территории Подмосковья, все услуги предоставляются бесплатно. "Сегодня каждый пятый, обратившийся в консультационный центр – из Украины или из ЛДНР", - отмечается в сообщении.
Как сообщила директор Единого миграционного центра Московской области Татьяна Куприна, за время работы Центр оформил порядка 2 тысяч документов, из них 743 - для граждан Украины. "Сейчас все, кто прибывает к нам из Украины, ДНР или ЛНР, имеют упрощенный порядок получения гражданства. То есть, оформив статус временного убежища, они могут в течение года получить уже и гражданство", - напомнила она.
До конца года услугами Центра смогут пользоваться иностранные граждане со всего Подмосковья. Сейчас такая возможность есть у проживающих в 13 городских округах: Красногорск, Дубна, Истра, Лобня, Можайск, Рузский, Солнечногорск, Одинцовский, Волоколамский, Дмитровский, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский и Талдомский.