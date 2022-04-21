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В Крыму заявили о желании жителей юга Украины войти в состав России - РИА Новости, 21.04.2022
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В Крыму заявили о желании жителей юга Украины войти в состав России
В Крыму заявили о желании жителей юга Украины войти в состав России - РИА Новости, 21.04.2022
В Крыму заявили о желании жителей юга Украины войти в состав России
Жители освобожденных от украинских националистов южных регионов Украины признаются, что хотели бы скорейшего решения о вхождении этих территорий в состав... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T07:47
2022-04-21T07:47
в мире
украина
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Жители освобожденных от украинских националистов южных регионов Украины признаются, что хотели бы скорейшего решения о вхождении этих территорий в состав России, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, херсонская область
07:47 21.04.2022
 
В Крыму заявили о желании жителей юга Украины войти в состав России

Советник главы Крыма Крючков заявил о желании жителей юга Украины войти в состав России

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий в Херсонской области
Российский военнослужащий в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости
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Российский военнослужащий в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Жители освобожденных от украинских националистов южных регионов Украины признаются, что хотели бы скорейшего решения о вхождении этих территорий в состав России, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
"Ситуация в освобожденных регионах юга Украины стабилизировалась, но людям нужно понимание их дальнейшего статуса. В разговорах они признаются, что боятся возвращения украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении освобожденных территорий в состав России. Люди говорят, что хотят вернуться в Россию", - сказал агентству Крючков, который побывал с рабочим визитом в подконтрольном российской армии городе Бердянск в Запорожской области.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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