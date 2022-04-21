https://ria.ru/20220421/vandaly-1784751997.html
Вандалы разгромили более десяти надгробий на одном из кладбищ Красноярска
Вандалы разгромили более десяти надгробий на одном из кладбищ Красноярска - РИА Новости, 21.04.2022
Вандалы разгромили более десяти надгробий на одном из кладбищ Красноярска
Полицейские ищут неизвестных, разгромивших не менее 13 надгробий на Шинном кладбище в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:47
2022-04-21T16:47
2022-04-21T17:02
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Полицейские ищут неизвестных, разгромивших не менее 13 надгробий на Шинном кладбище в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД."В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на Шинном кладбище повреждено и разбито несколько памятников...Документально зафиксировали 13...могут поступить ещё заявления от потерпевших", - сообщили в пресс-службе.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента, а также устанавливают количество поврежденных памятников и лиц, причастных к данному происшествию.
https://ria.ru/20210331/vandal-1603564098.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
16:47 21.04.2022 (обновлено: 17:02 21.04.2022)
Вандалы разгромили более десяти надгробий на одном из кладбищ Красноярска
Вандалы разгромили более десяти надгробий на Шинном кладбище в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Полицейские ищут неизвестных, разгромивших не менее 13 надгробий на Шинном кладбище в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.
"В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на Шинном кладбище повреждено и разбито несколько памятников...Документально зафиксировали 13...могут поступить ещё заявления от потерпевших", - сообщили в пресс-службе.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента, а также устанавливают количество поврежденных памятников и лиц, причастных к данному происшествию.