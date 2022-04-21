https://ria.ru/20220421/vandaly-1784751997.html

Вандалы разгромили более десяти надгробий на одном из кладбищ Красноярска

Вандалы разгромили более десяти надгробий на одном из кладбищ Красноярска - РИА Новости, 21.04.2022

Вандалы разгромили более десяти надгробий на одном из кладбищ Красноярска

Полицейские ищут неизвестных, разгромивших не менее 13 надгробий на Шинном кладбище в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:47

2022-04-21T16:47

2022-04-21T17:02

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Полицейские ищут неизвестных, разгромивших не менее 13 надгробий на Шинном кладбище в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД."В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на Шинном кладбище повреждено и разбито несколько памятников...Документально зафиксировали 13...могут поступить ещё заявления от потерпевших", - сообщили в пресс-службе.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента, а также устанавливают количество поврежденных памятников и лиц, причастных к данному происшествию.

https://ria.ru/20210331/vandal-1603564098.html

красноярск

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск