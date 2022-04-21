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Премьер Греции и глава ЮНЕСКО обсудили вандализм в храме Святой Софии - РИА Новости, 21.04.2022
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Премьер Греции и глава ЮНЕСКО обсудили вандализм в храме Святой Софии
Премьер Греции и глава ЮНЕСКО обсудили вандализм в храме Святой Софии - РИА Новости, 21.04.2022
Премьер Греции и глава ЮНЕСКО обсудили вандализм в храме Святой Софии
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле провели телефонный разговор по поводу вандализма в отношении Императорских... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T21:20
2022-04-21T21:20
кириакос мицотакис
турция
юнеско
в мире
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АФИНЫ, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле провели телефонный разговор по поводу вандализма в отношении Императорских ворот Святой Софии в Стамбуле, сообщила пресс-служба премьера.Греческие СМИ со ссылкой на турецкие публикации сообщили, что повреждена часть Императорских ворот в храме, недавно превращённом в мечеть."В ходе общения Кириакос Мицотакис выразил глубокое сожаление и возмущение ситуацией, в которой оказался символ христианства, объект всемирного наследия, и подчеркнул, что эти действия, не уважающие историю памятника, ставят под угрозу его целостность и его универсальный характер. Со своей стороны, генеральный директор ЮНЕСКО вновь выразила обеспокоенность организации последствиями превращения собора Святой Софии в мечеть и подчеркнула, что будет добиваться объяснений от турецких властей",- говорится в сообщении.Мицотакис и Азуле согласились с тем, что необходимо принять немедленные меры для защиты и безопасности храма в координации с компетентными органами.Премьер-министр также выразил обеспокоенность усилиями по изменению характера монастыря Хора, говорится в сообщении.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
https://ria.ru/20220207/monastyr-1771498508.html
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кириакос мицотакис, турция, юнеско, в мире
21:20 21.04.2022
 
Премьер Греции и глава ЮНЕСКО обсудили вандализм в храме Святой Софии

Премьер Греции и гендиректор ЮНЕСКО обсудили вандализм в храме Святой Софии в Стамбуле

© РИА Новости / Алены ПалажченкоЗакрытые христианские мозаики Айя-Софии
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алены Палажченко
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии. Архивное фото
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АФИНЫ, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле провели телефонный разговор по поводу вандализма в отношении Императорских ворот Святой Софии в Стамбуле, сообщила пресс-служба премьера.
Греческие СМИ со ссылкой на турецкие публикации сообщили, что повреждена часть Императорских ворот в храме, недавно превращённом в мечеть.
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"В ходе общения Кириакос Мицотакис выразил глубокое сожаление и возмущение ситуацией, в которой оказался символ христианства, объект всемирного наследия, и подчеркнул, что эти действия, не уважающие историю памятника, ставят под угрозу его целостность и его универсальный характер. Со своей стороны, генеральный директор ЮНЕСКО вновь выразила обеспокоенность организации последствиями превращения собора Святой Софии в мечеть и подчеркнула, что будет добиваться объяснений от турецких властей",- говорится в сообщении.
Мицотакис и Азуле согласились с тем, что необходимо принять немедленные меры для защиты и безопасности храма в координации с компетентными органами.
Премьер-министр также выразил обеспокоенность усилиями по изменению характера монастыря Хора, говорится в сообщении.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
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Кириакос МицотакисТурцияЮНЕСКОВ мире
 
 
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