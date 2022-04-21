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ЦБ распространил меры по смягчению валютного контроля на всех экспортеров - РИА Новости, 21.04.2022
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ЦБ распространил меры по смягчению валютного контроля на всех экспортеров
ЦБ распространил меры по смягчению валютного контроля на всех экспортеров - РИА Новости, 21.04.2022
ЦБ распространил меры по смягчению валютного контроля на всех экспортеров
ЦБ РФ в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке распространил решение об увеличении сроков обязательной продажи валютной выручки до 60 дней на всех... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:12
2022-04-21T20:12
экономика
финансы
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ЦБ РФ в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке распространил решение об увеличении сроков обязательной продажи валютной выручки до 60 дней на всех экспортеров, говорится в сообщении регулятора."Все экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках", - сказано в сообщении.По мнению регулятора, принятое решение улучшит возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью.Ранее срок продажи валюты был увеличен с трех до 60 рабочих дней для несырьевого неэнергетического экспорта.Разрешение действует до 1 сентября 2022 года, но в случае изменения ситуации на финансовом рынке может быть скорректировано.
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экономика, финансы, центральный банк рф (цб рф)
20:12 21.04.2022
 
ЦБ распространил меры по смягчению валютного контроля на всех экспортеров

Центробанк распространил меры по смягчению валютного контроля на всех экспортеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ЦБ РФ в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке распространил решение об увеличении сроков обязательной продажи валютной выручки до 60 дней на всех экспортеров, говорится в сообщении регулятора.
"Все экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках", - сказано в сообщении.
По мнению регулятора, принятое решение улучшит возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью.
Ранее срок продажи валюты был увеличен с трех до 60 рабочих дней для несырьевого неэнергетического экспорта.
Разрешение действует до 1 сентября 2022 года, но в случае изменения ситуации на финансовом рынке может быть скорректировано.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
19:36
Запрет на покупку валюты на ИИС не обсуждается, заявили в Центробанке
 
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