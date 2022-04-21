https://ria.ru/20220421/ukraina-1784808220.html

﻿Украинские националисты удерживают более шести тысяч иностранцев

﻿Украинские националисты удерживают более шести тысяч иностранцев - РИА Новости, 21.04.2022

﻿Украинские националисты удерживают более шести тысяч иностранцев

Украинские националисты до сих пор удерживают в качестве "живого щита" более 6 тысяч иностранных граждан из 10 государств, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T21:43

2022-04-21T21:43

2022-04-21T21:43

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинские националисты до сих пор удерживают в качестве "живого щита" более 6 тысяч иностранных граждан из 10 государств, заявил на брифинге в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6134 иностранных гражданина из 10 государств", - сказал он.Генерал отметил, что за прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти и различные общественные организации поступило 315 обращение от удерживаемых иностранцев и граждан Украины. Всего в базе данных штаба уже 2 751 465 таких обращений из 2 128 населенных пунктов Украины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина