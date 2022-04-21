https://ria.ru/20220421/ukraina-1784808220.html
Украинские националисты удерживают более шести тысяч иностранцев
Украинские националисты удерживают более шести тысяч иностранцев - РИА Новости, 21.04.2022
Украинские националисты удерживают более шести тысяч иностранцев
Украинские националисты до сих пор удерживают в качестве "живого щита" более 6 тысяч иностранных граждан из 10 государств, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T21:43
2022-04-21T21:43
2022-04-21T21:43
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинские националисты до сих пор удерживают в качестве "живого щита" более 6 тысяч иностранных граждан из 10 государств, заявил на брифинге в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6134 иностранных гражданина из 10 государств", - сказал он.Генерал отметил, что за прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти и различные общественные организации поступило 315 обращение от удерживаемых иностранцев и граждан Украины. Всего в базе данных штаба уже 2 751 465 таких обращений из 2 128 населенных пунктов Украины.
https://ria.ru/20220421/ukraina-1784807973.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина
Украинские националисты удерживают более шести тысяч иностранцев
В Минобороны заявили, что украинские националисты удерживают более шести тысяч иностранцев