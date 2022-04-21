https://ria.ru/20220421/ukraina-1784791736.html
С начала спецоперации российские войска уничтожили 140 украинских самолетов
С начала спецоперации российские войска уничтожили 140 украинских самолетов - РИА Новости, 21.04.2022
С начала спецоперации российские войска уничтожили 140 украинских самолетов
Вооруженные силы РФ уничтожили на Украине более 500 беспилотников и почти 2,5 тысячи танков и других боевых машин, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T19:53
2022-04-21T19:53
2022-04-21T20:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили на Украине более 500 беспилотников и почти 2,5 тысячи танков и других боевых машин, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2422 танка и других боевых бронированных машин, 266 установки реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2274 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге.
https://ria.ru/20220421/ukraina-1784791140.html
украина
РИА Новости
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Минобороны РФ о пораженной технике ВСУ
В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В результате ударов в районе населенного пункта Попасная поражены: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов. В населённых пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Уничтожено до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей. Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье.
2022-04-21T19:53
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РИА Новости
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в мире, украина
19:53 21.04.2022 (обновлено: 20:50 21.04.2022)
С начала спецоперации российские войска уничтожили 140 украинских самолетов
С начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 140 самолетов и 512 БПЛА