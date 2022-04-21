https://ria.ru/20220421/ukraina-1784791443.html

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 450 украинских военных объектов

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 450 украинских военных объектов - РИА Новости, 21.04.2022

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 450 украинских военных объектов

Российские ракетные войска и артиллерия поразили за день 450 объектов украинских войск, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:51

2022-04-21T19:51

2022-04-21T20:50

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили за день 450 объектов украинских войск, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено 450 объектов противника", - сказал Конашенков.Он пояснил, что в числе пораженных объектов - 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населенных пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково и Новая Дмитровка Харьковской области.

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Минобороны РФ о пораженной технике ВСУ В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В результате ударов в районе населенного пункта Попасная поражены: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов. В населённых пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Уничтожено до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей. Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье. 2022-04-21T19:51 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область