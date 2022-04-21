https://ria.ru/20220421/ukraina-1784791140.html

Российская авиация уничтожила за день 64 военных объекта Украины

Российская авиация уничтожила за день 64 военных объекта Украины - РИА Новости, 21.04.2022

Российская авиация уничтожила за день 64 военных объекта Украины

Авиация РФ поразила за день 64 военных объекта Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:49

2022-04-21T19:49

2022-04-21T20:50

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Авиация РФ поразила за день 64 военных объекта Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784791736.html

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россия

красный лиман

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о пораженной технике ВСУ В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В результате ударов в районе населенного пункта Попасная поражены: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов. В населённых пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Уничтожено до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей. Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье. 2022-04-21T19:49 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, красный лиман, войска воздушно-космической обороны