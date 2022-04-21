https://ria.ru/20220421/ukraina-1784772661.html
Во Львовской области демонтировали Вечный огонь и переименовали улицы
Во Львовской области демонтировали Вечный огонь и переименовали улицы - РИА Новости, 21.04.2022
Во Львовской области демонтировали Вечный огонь и переименовали улицы
В украинском городе Дрогобыч во Львовской области в четверг демонтировали мемориал Вечного огня, располагавшийся в местном парке, а также переименовали... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:13
2022-04-21T18:13
2022-04-21T18:13
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В украинском городе Дрогобыч во Львовской области в четверг демонтировали мемориал Вечного огня, располагавшийся в местном парке, а также переименовали несколько улиц, сообщает издание "Украинская правда"."В Дрогобыче на Львовщине местная власть присвоила новые названия улицам, которые носили имена российских деятелей, а также демонтировала мемориал Вечного огня в парке", - говорится в статье на сайте "Украинской правды". В список переименованных улиц попали улицы Сахарова, Чехова, Глинки, Пушкина, Некрасова и Толстого, уточняют в сообщении.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220412/stela-1783039893.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львовская область, россия, ситуация в днр и лнр
Во Львовской области демонтировали Вечный огонь и переименовали улицы
В Дрогобыче Львовской области демонтировали Вечный огонь и переименовали улицы
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В украинском городе Дрогобыч во Львовской области в четверг демонтировали мемориал Вечного огня, располагавшийся в местном парке, а также переименовали несколько улиц, сообщает издание "Украинская правда".
"В Дрогобыче на Львовщине местная власть присвоила новые названия улицам, которые носили имена российских деятелей, а также демонтировала мемориал Вечного огня в парке", - говорится в статье на сайте "Украинской правды". В список переименованных улиц попали улицы Сахарова, Чехова, Глинки, Пушкина, Некрасова и Толстого, уточняют в сообщении.
Процесс декоммунизации на Украине
был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.