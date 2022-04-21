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В Турции рассказали, кому выгоден украинский кризис - РИА Новости, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/ukraina-1784732808.html
В Турции рассказали, кому выгоден украинский кризис
В Турции рассказали, кому выгоден украинский кризис - РИА Новости, 21.04.2022
В Турции рассказали, кому выгоден украинский кризис
Газета En Son Haber опубликовала заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что не все члены НАТО хотят разрешения украинского кризиса... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:42
2022-04-21T17:16
обострение ситуации в днр и лнр
россия
турция
украина
нато
евросоюз
сша
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Газета En Son Haber опубликовала заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что не все члены НАТО хотят разрешения украинского кризиса. Читатели издания согласились с дипломатом и назвали бенефициаров сохранения текущего положения."В НАТО есть те, кто хочет продолжения боевых действий. Чтобы они продолжались, а Россия ослабла", — сказал министр.Пользователи в комментариях заявили, что кризис выгоден Америке, и объяснили, в чем заключается ее интерес."Самая известная из этих стран — США", — написал один из комментаторов.Другой указал на то, что альянсу выгодно исчерпание российских арсеналов."Поддержка эта не потому, что они очень заботятся об Украине", — пояснил он."Россия доказала, что она является самой могущественной страной в мире, ей даже не противостояли от страха. Она запустила ракету "Сармат" и вновь заставила всех трепетать", — прокомментировал еще один пользователь.Абдулла Оз отметил, что кризис выгоден также Великобритании, Тунджай назвал Германию, а afy причислил к бенефициарам Францию и Канаду.Оранжевый написал, что ослабление России не в интересах Турции. С ним согласился еще один пользователь."Сегодня ослабление России будет означать, что США и ЕС могут легко делать то, что они захотят", — добавил он."США с ЕС и разожгли этот кризис, вот и не хотят, чтобы он заканчивался", — прокомментировал Полная поддержка."Самый большой враг Украины — США, потому что они не хотят, чтобы военный конфликт заканчивался", — написал один из посетителей сайта, объяснив, что Америка зарабатывает на продаже оружия.Пользователь CIA назвал президента Украины Зеленского агентом ЦРУ. С ним согласился Конокрад Экрем."Для него это не родина, для него интересы Израиля на первом месте", — написал он."Зеленский показал свое истинное лицо — шарлатан, продавший Украину", — добавил еще один юзер.Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, турция, украина, нато, евросоюз, сша
15:42 21.04.2022 (обновлено: 17:16 21.04.2022)
 
В Турции рассказали, кому выгоден украинский кризис

Читатели турецкой En Son Haber: США нужен украинский кризис, чтобы продать побольше оружия

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Газета En Son Haber опубликовала заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что не все члены НАТО хотят разрешения украинского кризиса. Читатели издания согласились с дипломатом и назвали бенефициаров сохранения текущего положения.
НАТО есть те, кто хочет продолжения боевых действий. Чтобы они продолжались, а Россия ослабла", — сказал министр.
Пользователи в комментариях заявили, что кризис выгоден Америке, и объяснили, в чем заключается ее интерес.
"Самая известная из этих стран — США", — написал один из комментаторов.
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Другой указал на то, что альянсу выгодно исчерпание российских арсеналов.
"Поддержка эта не потому, что они очень заботятся об Украине", — пояснил он.
"Россия доказала, что она является самой могущественной страной в мире, ей даже не противостояли от страха. Она запустила ракету "Сармат" и вновь заставила всех трепетать", — прокомментировал еще один пользователь.
Абдулла Оз отметил, что кризис выгоден также Великобритании, Тунджай назвал Германию, а afy причислил к бенефициарам Францию и Канаду.
Оранжевый написал, что ослабление России не в интересах Турции. С ним согласился еще один пользователь.
"Сегодня ослабление России будет означать, что США и ЕС могут легко делать то, что они захотят", — добавил он.
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"США с ЕС и разожгли этот кризис, вот и не хотят, чтобы он заканчивался", — прокомментировал Полная поддержка.
"Самый большой враг Украины — США, потому что они не хотят, чтобы военный конфликт заканчивался", — написал один из посетителей сайта, объяснив, что Америка зарабатывает на продаже оружия.
Пользователь CIA назвал президента Украины Зеленского агентом ЦРУ. С ним согласился Конокрад Экрем.
"Для него это не родина, для него интересы Израиля на первом месте", — написал он.
"Зеленский показал свое истинное лицо — шарлатан, продавший Украину", — добавил еще один юзер.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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