https://ria.ru/20220421/ukraina-1784731796.html

На Украине продлили действие военного положения

На Украине продлили действие военного положения - РИА Новости, 21.04.2022

На Украине продлили действие военного положения

Парламент Украины продлил действие военного положения, срок которого истекает 25 апреля, на 30 дней, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:36

2022-04-21T15:36

2022-04-21T15:48

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Парламент Украины продлил действие военного положения, срок которого истекает 25 апреля, на 30 дней, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Рада продлила действие военного положения на Украине с 5.30 (совпадает с мск) 25 апреля еще на 30 суток", - написал Гончаренко в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/ukraina-1784319357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс