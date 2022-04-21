https://ria.ru/20220421/udobreniya-1784702016.html

Минпромторг рассматривает возможность продления заморозки цен на удобрения

Минпромторг рассматривает возможность продления заморозки цен на удобрения - РИА Новости, 21.04.2022

Минпромторг рассматривает возможность продления заморозки цен на удобрения

Минпромторг РФ рассматривает возможность продления режима фиксации внутренних цен на удобрения в стране до конца года, прорабатывает этот вопрос с... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:47

2022-04-21T13:47

2022-04-21T13:47

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает возможность продления режима фиксации внутренних цен на удобрения в стране до конца года, прорабатывает этот вопрос с заинтересованными компаниями и ведомствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Да, данный вопрос в настоящее время обсуждается с заинтересованными компаниями и ведомствами", - ответили в министерстве на вопрос о возможном продлении "заморозки" цен на удобрения.В конце 2021 года правительство РФ разрешило регионам заключать соглашения по поставкам с производителями азотных и азотсодержащих удобрений, цена в таких договорах должна быть не выше средней цены производителя за май-июль 2021 года. Постановление действует до 31 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220417/kvoty-1783944371.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)