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Минпромторг рассматривает возможность продления заморозки цен на удобрения - РИА Новости, 21.04.2022
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Минпромторг рассматривает возможность продления заморозки цен на удобрения
Минпромторг рассматривает возможность продления заморозки цен на удобрения - РИА Новости, 21.04.2022
Минпромторг рассматривает возможность продления заморозки цен на удобрения
Минпромторг РФ рассматривает возможность продления режима фиксации внутренних цен на удобрения в стране до конца года, прорабатывает этот вопрос с... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:47
2022-04-21T13:47
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает возможность продления режима фиксации внутренних цен на удобрения в стране до конца года, прорабатывает этот вопрос с заинтересованными компаниями и ведомствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Да, данный вопрос в настоящее время обсуждается с заинтересованными компаниями и ведомствами", - ответили в министерстве на вопрос о возможном продлении "заморозки" цен на удобрения.В конце 2021 года правительство РФ разрешило регионам заключать соглашения по поставкам с производителями азотных и азотсодержащих удобрений, цена в таких договорах должна быть не выше средней цены производителя за май-июль 2021 года. Постановление действует до 31 мая 2022 года.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
13:47 21.04.2022
 
Минпромторг рассматривает возможность продления заморозки цен на удобрения

Минпромторг рассматривает возможность продления заморозки цен на удобрения до конца года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ рассматривает возможность продления режима фиксации внутренних цен на удобрения в стране до конца года, прорабатывает этот вопрос с заинтересованными компаниями и ведомствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Да, данный вопрос в настоящее время обсуждается с заинтересованными компаниями и ведомствами", - ответили в министерстве на вопрос о возможном продлении "заморозки" цен на удобрения.
В конце 2021 года правительство РФ разрешило регионам заключать соглашения по поставкам с производителями азотных и азотсодержащих удобрений, цена в таких договорах должна быть не выше средней цены производителя за май-июль 2021 года. Постановление действует до 31 мая 2022 года.
Здание правительства России - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 10:10
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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