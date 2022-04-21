https://ria.ru/20220421/udary-1784790997.html

Российские военные нанесли удары по 14 объектам украинских войск

Российские военные нанесли удары по 14 объектам украинских войск - РИА Новости, 21.04.2022

Российские военные нанесли удары по 14 объектам украинских войск

Вооружённые силы РФ в течение дня нанесли высокоточные ракетные удары по 14 украинским военным объектам, заявил в четверг официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:47

2022-04-21T19:47

2022-04-21T20:04

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вооружённые силы РФ в течение дня нанесли высокоточные ракетные удары по 14 украинским военным объектам, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В результате ударов в районе населенного пункта Попасная поражены: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов", - сказал он.Кроме того, в населённых пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах Черкасское и Александровка, в результате чего были уничтожены до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей.

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784791140.html

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безопасность, украина, донбасс