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Подмосковье вошло в топ-5 направлений программы туристического кешбэка
Подмосковье вошло в топ-5 направлений программы туристического кешбэка - РИА Новости, 21.04.2022
Подмосковье вошло в топ-5 направлений программы туристического кешбэка
Московская область вошла в топ-5 регионов программы туристического кешбэка. Также в пятерке самых популярных городов и регионов находятся Москва,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:22
2022-04-21T20:22
2022-04-21T20:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московская область вошла в топ-5 регионов программы туристического кешбэка. Также в пятерке самых популярных городов и регионов находятся Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань, сообщил телеканал "360".Как рассказала министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова, с начала года к программе подключились 2,4 миллиона человек."Программа туристического кешбэка отчетливо показала, что Подмосковье пользуется большим спросом туристов", – отметила министр.Она рассказала, что многие россияне уже планируют поехать в Крым, Ставропольский и Пермский края. Кроме того, популярностью пользуются Ярославская, Ленинградская, Калининградская, Нижегородская и Владимирская области, а также Башкирия.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Московская область вошла в топ-5 регионов программы туристического кешбэка. Также в пятерке самых популярных городов и регионов находятся Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань, сообщил телеканал "360"
.
Как рассказала министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова, с начала года к программе подключились 2,4 миллиона человек.
"Программа туристического кешбэка отчетливо показала, что Подмосковье пользуется большим спросом туристов", – отметила министр.
Она рассказала, что многие россияне уже планируют поехать в Крым, Ставропольский и Пермский края. Кроме того, популярностью пользуются Ярославская, Ленинградская, Калининградская, Нижегородская и Владимирская области, а также Башкирия.