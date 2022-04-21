https://ria.ru/20220421/turizm-1784797635.html

Подмосковье вошло в топ-5 направлений программы туристического кешбэка

Подмосковье вошло в топ-5 направлений программы туристического кешбэка - РИА Новости, 21.04.2022

Подмосковье вошло в топ-5 направлений программы туристического кешбэка

Московская область вошла в топ-5 регионов программы туристического кешбэка. Также в пятерке самых популярных городов и регионов находятся Москва,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T20:22

2022-04-21T20:22

2022-04-21T20:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московская область вошла в топ-5 регионов программы туристического кешбэка. Также в пятерке самых популярных городов и регионов находятся Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань, сообщил телеканал "360".Как рассказала министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова, с начала года к программе подключились 2,4 миллиона человек."Программа туристического кешбэка отчетливо показала, что Подмосковье пользуется большим спросом туристов", – отметила министр.Она рассказала, что многие россияне уже планируют поехать в Крым, Ставропольский и Пермский края. Кроме того, популярностью пользуются Ярославская, Ленинградская, Калининградская, Нижегородская и Владимирская области, а также Башкирия.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)