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Подмосковье вошло в топ-5 направлений программы туристического кешбэка - РИА Новости, 21.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220421/turizm-1784797635.html
Подмосковье вошло в топ-5 направлений программы туристического кешбэка
Подмосковье вошло в топ-5 направлений программы туристического кешбэка - РИА Новости, 21.04.2022
Подмосковье вошло в топ-5 направлений программы туристического кешбэка
Московская область вошла в топ-5 регионов программы туристического кешбэка. Также в пятерке самых популярных городов и регионов находятся Москва,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:22
2022-04-21T20:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московская область вошла в топ-5 регионов программы туристического кешбэка. Также в пятерке самых популярных городов и регионов находятся Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань, сообщил телеканал "360".Как рассказала министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова, с начала года к программе подключились 2,4 миллиона человек."Программа туристического кешбэка отчетливо показала, что Подмосковье пользуется большим спросом туристов", – отметила министр.Она рассказала, что многие россияне уже планируют поехать в Крым, Ставропольский и Пермский края. Кроме того, популярностью пользуются Ярославская, Ленинградская, Калининградская, Нижегородская и Владимирская области, а также Башкирия.
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московская область (подмосковье)
20:22 21.04.2022
 

Подмосковье вошло в топ-5 направлений программы туристического кешбэка

© РИА Новости / Илья ПиталевКемпинг "У Кремля" в Коломне
Кемпинг У Кремля в Коломне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московская область вошла в топ-5 регионов программы туристического кешбэка. Также в пятерке самых популярных городов и регионов находятся Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань, сообщил телеканал "360".
Как рассказала министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова, с начала года к программе подключились 2,4 миллиона человек.
"Программа туристического кешбэка отчетливо показала, что Подмосковье пользуется большим спросом туристов", – отметила министр.
Она рассказала, что многие россияне уже планируют поехать в Крым, Ставропольский и Пермский края. Кроме того, популярностью пользуются Ярославская, Ленинградская, Калининградская, Нижегородская и Владимирская области, а также Башкирия.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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