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Цены на газ в Европе выросли на 5,5%, сообщила ICE - РИА Новости, 21.04.2022
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Цены на газ в Европе выросли на 5,5%, сообщила ICE
Цены на газ в Европе выросли на 5,5%, сообщила ICE - РИА Новости, 21.04.2022
Цены на газ в Европе выросли на 5,5%, сообщила ICE
Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам четверга выросла на 5,45%, до 1110 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:32
2022-04-21T20:32
экономика
цены на нефть
европа
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам четверга выросла на 5,45%, до 1110 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, майских, фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 1027 долларов, что стало минимальным показателем торговой сессии. Котировки демонстрировали рост в течение всей торговой сессии, максимальным значением стало 1120 долларов.Цены на газ резко выросли в конце зимы – начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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экономика, цены на нефть, европа, луганская народная республика
20:32 21.04.2022
 
Цены на газ в Европе выросли на 5,5%, сообщила ICE

Лондонская биржа ICE сообщила, что цены на газ в Европе выросли на 5,5%

© REUTERS / Fabian BimmerГазохранилище Astora в Редне, Германия
Газохранилище Astora в Редне, Германия - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газохранилище Astora в Редне, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам четверга выросла на 5,45%, до 1110 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших, майских, фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 1027 долларов, что стало минимальным показателем торговой сессии. Котировки демонстрировали рост в течение всей торговой сессии, максимальным значением стало 1120 долларов.
Цены на газ резко выросли в конце зимы – начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.
В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаЛуганская Народная Республика
 
 
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