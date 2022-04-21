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Запрет на покупку валюты на ИИС не обсуждается, заявили в Центробанке - РИА Новости, 21.04.2022
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Запрет на покупку валюты на ИИС не обсуждается, заявили в Центробанке
Запрет на покупку валюты на ИИС не обсуждается, заявили в Центробанке - РИА Новости, 21.04.2022
Запрет на покупку валюты на ИИС не обсуждается, заявили в Центробанке
Запрет на приобретение иностранных финансовых инструментов и иностранной валюты на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) сейчас не обсуждается, заявили РИА... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T19:36
2022-04-21T19:49
экономика
анатолий аксаков
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Запрет на приобретение иностранных финансовых инструментов и иностранной валюты на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) сейчас не обсуждается, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России.Ранее в четверг председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил запретить российским частным инвесторам покупку иностранных бумаг на ИИС."Сейчас не обсуждается запрет на приобретение иностранных финансовых инструментов и иностранной валюты на ИИС", - заявили в ЦБ.При этом с Минфином прорабатываются вопросы ограничения инвестиционных налоговых вычетов по иностранным инструментам на ИИС.В прошлом году предложения Банка России по налоговым вычетам были направлены в правительство РФ, а в данный момент эти вопросы прорабатываются с Минфином, добавили в ЦБ.
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экономика, анатолий аксаков, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
19:36 21.04.2022 (обновлено: 19:49 21.04.2022)
 
Запрет на покупку валюты на ИИС не обсуждается, заявили в Центробанке

ЦБ: запрет на покупку иностранных бумаг и валюты на ИИС не обсуждается

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Запрет на приобретение иностранных финансовых инструментов и иностранной валюты на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) сейчас не обсуждается, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
Ранее в четверг председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил запретить российским частным инвесторам покупку иностранных бумаг на ИИС.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 23:13
ЦБ отменит требование об ограничении разницы курсы покупки — продажи валюты
"Сейчас не обсуждается запрет на приобретение иностранных финансовых инструментов и иностранной валюты на ИИС", - заявили в ЦБ.
При этом с Минфином прорабатываются вопросы ограничения инвестиционных налоговых вычетов по иностранным инструментам на ИИС.
"Банк России поддерживает введение ограничений для предоставления инвестиционных налоговых вычетов при приобретении на ИИС иностранных финансовых инструментов, поскольку целью указанных налоговых преференций, в первую очередь, должно быть стимулирование инвестиций в российские ценные бумаги и финансирование российской экономики", - сказали в пресс-службе регулятора.
В прошлом году предложения Банка России по налоговым вычетам были направлены в правительство РФ, а в данный момент эти вопросы прорабатываются с Минфином, добавили в ЦБ.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 01:15
Эксперт рассказал о покупке валюты в период ограничений
 
ЭкономикаАнатолий АксаковРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
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