https://ria.ru/20220421/tsentrobank-1784789853.html

Запрет на покупку валюты на ИИС не обсуждается, заявили в Центробанке

Запрет на покупку валюты на ИИС не обсуждается, заявили в Центробанке - РИА Новости, 21.04.2022

Запрет на покупку валюты на ИИС не обсуждается, заявили в Центробанке

Запрет на приобретение иностранных финансовых инструментов и иностранной валюты на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) сейчас не обсуждается, заявили РИА... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:36

2022-04-21T19:36

2022-04-21T19:49

экономика

анатолий аксаков

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Запрет на приобретение иностранных финансовых инструментов и иностранной валюты на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) сейчас не обсуждается, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России.Ранее в четверг председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил запретить российским частным инвесторам покупку иностранных бумаг на ИИС."Сейчас не обсуждается запрет на приобретение иностранных финансовых инструментов и иностранной валюты на ИИС", - заявили в ЦБ.При этом с Минфином прорабатываются вопросы ограничения инвестиционных налоговых вычетов по иностранным инструментам на ИИС.В прошлом году предложения Банка России по налоговым вычетам были направлены в правительство РФ, а в данный момент эти вопросы прорабатываются с Минфином, добавили в ЦБ.

https://ria.ru/20220408/kurs-1782625438.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, анатолий аксаков, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф