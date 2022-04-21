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Транспорт Подмосковья проверят до начала мая
Транспорт Подмосковья проверят до начала мая - РИА Новости, 21.04.2022
Транспорт Подмосковья проверят до начала мая
Весь транспорт Московской области проверят и подготовят к летнему сезону к началу мая. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:10
2022-04-21T17:10
2022-04-21T17:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Весь транспорт Московской области проверят и подготовят к летнему сезону к началу мая. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова рассказала, что техобслуживание проведут на 10 тысячах автобусов и электричек, а также более чем на тысяче станций и вокзалов. Работа уже подходит к завершению."Уже завершена подготовка более восьми тысяч единиц транспорта, что составляет свыше 80% всего подвижного состава", – отметила Кротова.В автобусах проверяют состояние двигателей и салонов, тормоза, фары, стеклоочистители, кондиционеры, работу подъемников для инвалидов. В электричках смотрят на исправность колес, автосцепок, сигнальных ламп, систем обеззараживания воздуха и других деталей.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Весь транспорт Московской области проверят и подготовят к летнему сезону к началу мая. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова рассказала, что техобслуживание проведут на 10 тысячах автобусов и электричек, а также более чем на тысяче станций и вокзалов. Работа уже подходит к завершению.
"Уже завершена подготовка более восьми тысяч единиц транспорта, что составляет свыше 80% всего подвижного состава", – отметила Кротова.
В автобусах проверяют состояние двигателей и салонов, тормоза, фары, стеклоочистители, кондиционеры, работу подъемников для инвалидов. В электричках смотрят на исправность колес, автосцепок, сигнальных ламп, систем обеззараживания воздуха и других деталей.