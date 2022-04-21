https://ria.ru/20220421/transport-1784697189.html

В Подмосковье подготовят более 9 тысяч единиц транспорта к лету

В Подмосковье подготовят более 9 тысяч единиц транспорта к лету - РИА Новости, 21.04.2022

В Подмосковье подготовят более 9 тысяч единиц транспорта к лету

В Московской области подготовят более 9,5 тысячи единиц транспорта и свыше 1 тысячи станций и вокзалов к летнему сезону, сообщили в региональном минтрансе. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:31

2022-04-21T13:31

2022-04-21T13:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Московской области подготовят более 9,5 тысячи единиц транспорта и свыше 1 тысячи станций и вокзалов к летнему сезону, сообщили в региональном минтрансе.Отмечается, что всего в Подмосковье насчитывается около 9 тысяч автобусов и 550 электропоездов. На данный момент подготовку к летнему сезону прошло более 8 тысяч единиц, подчеркнули в ведомстве."Общественный транспорт Подмосковья готовят к летнему сезону. Весенний комиссионный осмотр пройдут более 9,5 тысяч единиц транспорта и свыше 1 тысячи станций и вокзалов", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220420/yamy-1784543850.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество