Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье подготовят более 9 тысяч единиц транспорта к лету - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220421/transport-1784697189.html
В Подмосковье подготовят более 9 тысяч единиц транспорта к лету
В Подмосковье подготовят более 9 тысяч единиц транспорта к лету - РИА Новости, 21.04.2022
В Подмосковье подготовят более 9 тысяч единиц транспорта к лету
В Московской области подготовят более 9,5 тысячи единиц транспорта и свыше 1 тысячи станций и вокзалов к летнему сезону, сообщили в региональном минтрансе. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:31
2022-04-21T13:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756516937_0:172:1600:1072_1920x0_80_0_0_77d55e1e7be1cbe4454e31506ddc4e81.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Московской области подготовят более 9,5 тысячи единиц транспорта и свыше 1 тысячи станций и вокзалов к летнему сезону, сообщили в региональном минтрансе.Отмечается, что всего в Подмосковье насчитывается около 9 тысяч автобусов и 550 электропоездов. На данный момент подготовку к летнему сезону прошло более 8 тысяч единиц, подчеркнули в ведомстве."Общественный транспорт Подмосковья готовят к летнему сезону. Весенний комиссионный осмотр пройдут более 9,5 тысяч единиц транспорта и свыше 1 тысячи станций и вокзалов", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220420/yamy-1784543850.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756516937_171:0:1600:1072_1920x0_80_0_0_8aefdad097a83b01eaac3b6ed1f9436d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), общество
13:31 21.04.2022
 

В Подмосковье подготовят более 9 тысяч единиц транспорта к лету

© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПоезд на открытой после реконструкции станции Кокошкино Киевского направления МЖД
Поезд на открытой после реконструкции станции Кокошкино Киевского направления МЖД - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Московской области подготовят более 9,5 тысячи единиц транспорта и свыше 1 тысячи станций и вокзалов к летнему сезону, сообщили в региональном минтрансе.
Отмечается, что всего в Подмосковье насчитывается около 9 тысяч автобусов и 550 электропоездов. На данный момент подготовку к летнему сезону прошло более 8 тысяч единиц, подчеркнули в ведомстве.
"Общественный транспорт Подмосковья готовят к летнему сезону. Весенний комиссионный осмотр пройдут более 9,5 тысяч единиц транспорта и свыше 1 тысячи станций и вокзалов", - сказано в сообщении.
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 17:16Новости Подмосковья
Большую часть ям на дорогах Подмосковья устранят в апреле и мае
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала