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В Подмосковье подготовят более 9 тысяч единиц транспорта к лету
В Подмосковье подготовят более 9 тысяч единиц транспорта к лету - РИА Новости, 21.04.2022
В Подмосковье подготовят более 9 тысяч единиц транспорта к лету
В Московской области подготовят более 9,5 тысячи единиц транспорта и свыше 1 тысячи станций и вокзалов к летнему сезону, сообщили в региональном минтрансе. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:31
2022-04-21T13:31
2022-04-21T13:31
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Московской области подготовят более 9,5 тысячи единиц транспорта и свыше 1 тысячи станций и вокзалов к летнему сезону, сообщили в региональном минтрансе.Отмечается, что всего в Подмосковье насчитывается около 9 тысяч автобусов и 550 электропоездов. На данный момент подготовку к летнему сезону прошло более 8 тысяч единиц, подчеркнули в ведомстве."Общественный транспорт Подмосковья готовят к летнему сезону. Весенний комиссионный осмотр пройдут более 9,5 тысяч единиц транспорта и свыше 1 тысячи станций и вокзалов", - сказано в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), общество