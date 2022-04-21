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Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ в I квартале 2022 года вырос на 45%
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ в I квартале 2022 года вырос на 45% - РИА Новости, 21.04.2022
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ в I квартале 2022 года вырос на 45%
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией в I квартале 2022 года составил 39,93 миллиарда юаней, что на 45% больше, чем годом ранее, пишет портал Biang.ru со... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:21
2022-04-21T12:21
2022-04-21T12:21
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МОСКВА, 21 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией в I квартале 2022 года составил 39,93 миллиарда юаней, что на 45% больше, чем годом ранее, пишет портал Biang.ru со ссылкой на данные Харбинской таможни.При этом экспорт из провинции Хэйлунцзян в Россию за период с января по март 2022 года составил 2,53 миллиарда юаней, что на 74,2% больше, чем годом ранее, а импорт из России в провинцию Хэйлунцзян за этот период составил 36,8 млрд юаней, что на 43,4% больше, чем годом ранее.На Россию пришлось 71,3% всего объема внешней торговли провинции Хэйлунцзян в I квартале 2022 года.По данным Харбинской таможни, в I квартале общий внешнеторговый оборот провинции Хэйлунцзян составил 55,17 миллиарда юаней, что на 29,5% больше, чем годом ранее.При этом экспорт из провинции Хэйлунцзян за этот период составил 10,1 млрд юаней, что на 13,5% больше, чем годом ранее, а импорт в провинцию Хэйлунцзян за этот период составил 45,07 миллиарда юаней, что на 33,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
https://ria.ru/20220412/sdelki-1783073523.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хэйлунцзян, россия, экономика, китай