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Данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют
Данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют - РИА Новости, 21.04.2022
Данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют
Данные обо всех награжденных за операцию на Украине российских военных будут обнародованы: это герои, на которых мы будем равняться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:03
2022-04-21T13:03
2022-04-21T13:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Данные обо всех награжденных за операцию на Украине российских военных будут обнародованы: это герои, на которых мы будем равняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что о тех, кто награжден за спецоперацию, сообщается."Конечно же, вся эта информация будет обнародована. Мы все имеем право на то, чтобы знать наших героев, и многих мы уже знаем, и мы не сомневаемся, что со временем мы узнаем все самые замечательные, самые важные истории геройств, на которые и мы, и наши будущие поколения будем равняться", - сказал он журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий песков, россия
Данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют
Пресс-секретарь Песков: данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют