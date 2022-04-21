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Данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют - РИА Новости, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/spetsoperatsiya-1784687678.html
Данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют
Данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют - РИА Новости, 21.04.2022
Данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют
Данные обо всех награжденных за операцию на Украине российских военных будут обнародованы: это герои, на которых мы будем равняться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:03
2022-04-21T13:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Данные обо всех награжденных за операцию на Украине российских военных будут обнародованы: это герои, на которых мы будем равняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что о тех, кто награжден за спецоперацию, сообщается."Конечно же, вся эта информация будет обнародована. Мы все имеем право на то, чтобы знать наших героев, и многих мы уже знаем, и мы не сомневаемся, что со временем мы узнаем все самые замечательные, самые важные истории геройств, на которые и мы, и наши будущие поколения будем равняться", - сказал он журналистам.
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в мире, украина, дмитрий песков, россия
13:03 21.04.2022
 
Данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют

Пресс-секретарь Песков: данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Данные обо всех награжденных за операцию на Украине российских военных будут обнародованы: это герои, на которых мы будем равняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что о тех, кто награжден за спецоперацию, сообщается.
"Конечно же, вся эта информация будет обнародована. Мы все имеем право на то, чтобы знать наших героев, и многих мы уже знаем, и мы не сомневаемся, что со временем мы узнаем все самые замечательные, самые важные истории геройств, на которые и мы, и наши будущие поколения будем равняться", - сказал он журналистам.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.04.2022 года
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