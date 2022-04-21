https://ria.ru/20220421/spetsoperatsiya-1784687678.html

Данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют

Данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют - РИА Новости, 21.04.2022

Данные о всех награжденных за спецоперацию на Украине обнародуют

Данные обо всех награжденных за операцию на Украине российских военных будут обнародованы: это герои, на которых мы будем равняться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:03

2022-04-21T13:03

2022-04-21T13:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Данные обо всех награжденных за операцию на Украине российских военных будут обнародованы: это герои, на которых мы будем равняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что о тех, кто награжден за спецоперацию, сообщается."Конечно же, вся эта информация будет обнародована. Мы все имеем право на то, чтобы знать наших героев, и многих мы уже знаем, и мы не сомневаемся, что со временем мы узнаем все самые замечательные, самые важные истории геройств, на которые и мы, и наши будущие поколения будем равняться", - сказал он журналистам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, дмитрий песков, россия