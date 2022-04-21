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Глава Росгвардии вручил награды отличившимся во время спецоперации - РИА Новости, 21.04.2022
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https://ria.ru/20220421/spetsoperatsiya-1784671963.html
Глава Росгвардии вручил награды отличившимся во время спецоперации
Глава Росгвардии вручил награды отличившимся во время спецоперации - РИА Новости, 21.04.2022
Глава Росгвардии вручил награды отличившимся во время спецоперации
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил в Москве награды сотрудникам, отличившимся в ходе специальной военной операции... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:08
2022-04-21T12:08
обострение ситуации в днр и лнр
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
виктор золотов
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил в Москве награды сотрудникам, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Росгвардии."Указом президента Российской Федерации орденом Мужества награжден полковник полиции Юрий З. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены подполковники полиции Андрей Б. и Федор С.", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря отваге и мужеству офицеров удалось предотвратить несколько нападений на войсковые колоны и избежать потерь среди личного состава. Помимо прочего, удалось нанести противнику значительный урон в живой силе и технике, а также задержать большое количество участников вооруженных формирований.Также сообщается, что за высокие показатели в служебно-боевой деятельности медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени был награжден генерал-майор полиции Андрей С.Золотов, вручая награды, отметил высокий уровень подготовки офицеров и поблагодарил их за добросовестное выполнение служебного долга и проявленные при этом мужество и героизм."Глава Росгвардии подчеркнул, что благодаря нашим воинам-освободителям налаживается мирная жизнь. Тысячи стариков, женщин и детей покидают подвалы и укрытия, снова открываются школы и детские сады. Люди на освобожденных территориях начинают улыбаться и чувствуют себя в безопасности", - отметили в ведомстве.Сообщается, что после церемонии награждения офицеры передали на хранение в Центральный музей войск национальной гвардии трофейные флаги националистических формирований, захваченные в ходе специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220414/nagrada-1783454445.html
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украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, виктор золотов, россия
12:08 21.04.2022
 
Глава Росгвардии вручил награды отличившимся во время спецоперации

Глава Росгвардии Золотов вручил награды отличившимся во время спецоперации на Украине

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудники Росгвардии в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудники Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил в Москве награды сотрудникам, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"Указом президента Российской Федерации орденом Мужества награжден полковник полиции Юрий З. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены подполковники полиции Андрей Б. и Федор С.", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что благодаря отваге и мужеству офицеров удалось предотвратить несколько нападений на войсковые колоны и избежать потерь среди личного состава. Помимо прочего, удалось нанести противнику значительный урон в живой силе и технике, а также задержать большое количество участников вооруженных формирований.
Также сообщается, что за высокие показатели в служебно-боевой деятельности медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени был награжден генерал-майор полиции Андрей С.
Золотов, вручая награды, отметил высокий уровень подготовки офицеров и поблагодарил их за добросовестное выполнение служебного долга и проявленные при этом мужество и героизм.
"Глава Росгвардии подчеркнул, что благодаря нашим воинам-освободителям налаживается мирная жизнь. Тысячи стариков, женщин и детей покидают подвалы и укрытия, снова открываются школы и детские сады. Люди на освобожденных территориях начинают улыбаться и чувствуют себя в безопасности", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что после церемонии награждения офицеры передали на хранение в Центральный музей войск национальной гвардии трофейные флаги националистических формирований, захваченные в ходе специальной военной операции на Украине.
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Замглавы Минобороны вручил награды военным, раненным на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)В миреВиктор ЗолотовРоссия
 
 
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