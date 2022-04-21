https://ria.ru/20220421/spetsoperatsiya-1784610044.html

День 56-й: срыв гумкоридора из "Азовстали", предложение Турции о встрече

День 56-й: срыв гумкоридора из "Азовстали", предложение Турции о встрече - РИА Новости, 21.04.2022

День 56-й: срыв гумкоридора из "Азовстали", предложение Турции о встрече

На 56-й день спецоперации на Украине российские ракетные войска поразили пункты управления, склад боеприпасов и живую силу противника в районах Новая Дмитровка... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T00:00

2022-04-21T00:00

2022-04-21T00:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

мевлют чавушоглу

украина

турция

оон

нато

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. На 56-й день спецоперации на Украине российские ракетные войска поразили пункты управления, склад боеприпасов и живую силу противника в районах Новая Дмитровка и Высокий, сообщило Минобороны РФ. Гуманитарная операция на "Азовстали" в Мариуполе сорвалась по вине Киева, но перемирие по случаю Пасхи, предложенное ООН, Киев поддержал.Также в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о предложении президента Тайипа Эрдогана организовать в его стране встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.Ход операцииВ среду ракетные войска Вооруженных сил России поразили четыре пункта управления, склад боеприпасов, а также живую силу противника в районах Новая Дмитровка и Высокий, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.За день ВКС нанесли удары высокоточными ракетами по 12 украинским военным объектам. Также оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 73 объекта, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и два беспилотника.Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 140 украинских самолетов и 106 вертолетов, а также почти 500 беспилотников, отметили в МО РФ.Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских националистов, одну огневую позицию и один танк.Срыв гумкоридора из "Азовстали" и пасхальное перемириеКиевские власти сорвали гуманитарную операцию по эвакуации с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, заявили в Москве. В результате открытым Вооруженными силами РФ в среду гумкоридором никто не воспользовался, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Также стало известно, что командование украинского неонацистского полка "Азова" (против его бойцов в РФ возбуждены уголовные дела) обращалось к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им "зеленые коридоры" для выхода с "Азовстали" якобы находящихся там мирных граждан и раненых боевиков, но это обращение не по адресу, его надо было адресовать Киеву, заявил Мизинцев.При этом Россия готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан на любых направлениях и гарантирует безопасность, добавил он.По словам Мизинцева, в результате "бесчеловечных действий" киевских властей город Николаев оказался на пороге эпидемиологической катастрофы: там отключено центральное водоснабжение.Россия с начала спецоперации эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР уже почти 900 тысяч человек, доставила на Украину свыше 13,4 тысячи тонн гуманитарной помощи и провела 865 гуманитарных акций, сообщил Мизинцев.В Киеве заявили, что поддерживают предложение ООН о пасхальном перемирии на Украине с 21 апреля, заявили в среду в украинском МИД.Турция снова предлагает помощьМинистры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в среду созвонились для обсуждения ситуации в Мариуполе и возможных совместных шагов МИД и минобороны для обеспечения безопасности мирных жителей на Украине, в том числе иностранцев, заявили в российском МИД.Позже в интервью СМИ Чавушоглу заявил, что среди стран НАТО есть силы, которые заинтересованы в продолжении нынешней ситуации на Украине и "ослаблении России". Он также подчеркнул, что от Анкары не стоит ожидать введения санкций против Москвы, и добавил, что Эрдоган находится в активных контактах с Путиным и Зеленским по организации их встречи. Вскоре Эрдоган намерен созвониться с обоими, уточнил Чавушоглу.По словам главы МИД Турции, Анкара против того, чтобы выступать гарантом для Украины по примеру пятого пункта Устава НАТО. Эта статья в числе прочего гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону - ред.) или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".Чавушоглу добавил, что встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы возможна либо в Стамбуле, либо в АнтальеЧто касается переговоров России и Украины на уровне делегаций, то официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва передала Украине предложения по мирному соглашению еще 15 апреля, ответа до сих пор нет, все "зависло" на стороне Киева.

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784597930.html

https://ria.ru/20220420/peremirie-1784561325.html

https://ria.ru/20220420/garant-1784600680.html

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