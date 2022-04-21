Группа разбора: как спасатели определяют лучших из лучших
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧемпионат Москвы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
Чемпионат Москвы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
Одними из самых оперативных горожан, которые могут оказать профессиональную помощь в случае чрезвычайных происшествий и аварий в мегаполисе, являются спасатели и пожарные. Впрочем, скорость не самое главное их достоинство. Жизнь пострадавшего во многом зависит от качества и методичности выполнения работы сотрудниками спасательных служб. Корреспондент РИА Новости отправился в Подмосковье, чтобы посмотреть, как столичные пожарные и спасатели выявляют лучших, которые потом поедут на всероссийские соревнования.
Командная забота
Учебно-тренировочный полигон департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Апаринках уже не первый раз принимает подобные соревнования, благо его территория и "начинка" позволяют отрабатывать разные ситуации. В этот раз специалисты из разных служб и ведомств собрались на чемпионат Москвы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. Для этого на огороженной территории установили старые машины, куда посадили статистов, выполняющих роль пострадавших.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧемпионат Москвы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
Чемпионат Москвы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
Всего набралось 18 команд (по четыре человека в каждой) пожарных и спасателей Пожарно-спасательного центра столицы, главного управления МЧС по Москве и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", перед которыми стояла задача в пределах 30 минут достать пострадавших из машины, которая попала в аварию. По легенде работа осложнялась тем, что в багажнике в ходе спасательной операции возникал пожар.
По команде пожарные и спасатели приступают к разбору автомобиля и спасению условных пострадавших.
Сначала они обесточивают автомобиль, потом проверяют багажник, после чего разбивают заднее стекло, чтобы попасть внутрь. Так как заднее сидение пустует, а в опасности водитель и пассажир, то спасатель накрывает их специальной мантией, чтобы укрыть от возможных осколков.
Попутно у статистов интересуются их состоянием и пытаются успокоить. По легенде, у пострадавших травмированы руки и ноги.
Следом один из спасателей начинает срезать двери и крышу машины, чтобы было легче подобраться к людям. В этот момент в багажнике якобы возникает пожар, его быстро тушит другой спасатель.
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Финальная стадия операции не менее важна: с помощью спинального щита, который подкладывают под пострадавших, специалистам нужно аккуратно извлечь их из машины и передать врачам.
Всю работу координирует старший расчета, который подсказывает коллегам и следит за правильностью выполнения всех действий. Все сотрудники взаимозаменяемы и обладают необходимыми навыками.
Бонусы за внимательность
В первом же туре одна из команд показывает довольно хороший результат. Аварийно-спасательный отряд №6 Пожарно-спасательного центра управился менее чем за 13 минут. Ее представитель, спасатель 2 класса Михаил Манолов отмечает, что его команда участвует в соревнованиях и тренируется постоянно, чтобы поддерживать тонус и навыки.
"При подготовке к соревнованиям на тренировках мы придерживаемся выбранной тактики. Каждый знает, что делать. По условиям соревнований один из нас не должен отходить от гидравлической станции, он координирует людей, смотрит за правильностью выполнения действий и подсказывает", – поясняет он.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧемпионат Москвы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
Чемпионат Москвы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
Манолов обращает внимание на то, что концентрация и слаженность действий команды важны не меньше скорости. По его словам, штрафные баллы команды получают зачастую из-за невнимательности по отношению к мелочам. "К примеру, в ходе работ устанавливается гидравлический инструмент, и, надо следить, чтобы пострадавший из любопытства не полез его крутить и не навредил себе. Или при срезе крыши остаются острые кромки, на них нужно устанавливать специальные чехлы, чтобы никто не порезался", – поясняет спасатель.
Как отметил судья соревнований, оперативный дежурный пожарно-спасательного центра Александр Яковлев, свою оценку командам дают и статисты, выполняющие роль пострадавших.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧемпионат Москвы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
Чемпионат Москвы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
"Все "пострадавшие" ведут себя правильно относительно заявленных травм, они тоже дают оценку того, как с ними работали, было ли им комфортно, не получили ли они дополнительных травм. Как судья я обращаю внимание на качество выполнения работ. Основная задача – оказание первой помощи пострадавшему, грамотная деблокация из машины и передача его врачам. Мы оцениваем по совокупности скорости и качества выполнения задач", – отметил он.
Близость к телу
В свою очередь, заместитель руководителя департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Скоркин рассказал, что соревнования имеют важный практический смысл, так как по современным нормативам каждый пожарный аттестован на ведение аварийно-спасательных работ по разным направлениям. "И такие мероприятия позволяют поддерживать и повышать свой профессиональный уровень", – пояснил Скоркин.
Он добавил, что все действия спасателей направлены на безопасность потенциального пострадавшего, который находится в машине. "Главная цель участников соревнований – сделать все четко, быстро, и чтобы пострадавшего как можно быстрее доставили в больницу", – указывает заместитель руководителя департамента.
По его словам, такие мероприятия хороши тем, что позволяют обмениваться опытом, наработанным службами за целый год. "Здесь у нас 18 команд. Это и МЧС, и ФСО, а также представители Пожарно-спасательного центра. Победители чемпионата представят Москву на всероссийских соревнованиях", – заключает он.