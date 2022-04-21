https://ria.ru/20220421/spasateli-1784355406.html

Группа разбора: как спасатели определяют лучших из лучших

Группа разбора: как спасатели определяют лучших из лучших - РИА Новости, 21.04.2022

Группа разбора: как спасатели определяют лучших из лучших

Одними из самых оперативных горожан, которые могут оказать профессиональную помощь в случае чрезвычайных происшествий и аварий в мегаполисе, являются спасатели... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:00

2022-04-21T09:00

2022-04-21T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гочсипб

городское хозяйство москвы

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

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Одними из самых оперативных горожан, которые могут оказать профессиональную помощь в случае чрезвычайных происшествий и аварий в мегаполисе, являются спасатели и пожарные. Впрочем, скорость не самое главное их достоинство. Жизнь пострадавшего во многом зависит от качества и методичности выполнения работы сотрудниками спасательных служб. Корреспондент РИА Новости отправился в Подмосковье, чтобы посмотреть, как столичные пожарные и спасатели выявляют лучших, которые потом поедут на всероссийские соревнования.Командная заботаУчебно-тренировочный полигон департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Апаринках уже не первый раз принимает подобные соревнования, благо его территория и "начинка" позволяют отрабатывать разные ситуации. В этот раз специалисты из разных служб и ведомств собрались на чемпионат Москвы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. Для этого на огороженной территории установили старые машины, куда посадили статистов, выполняющих роль пострадавших.Всего набралось 18 команд (по четыре человека в каждой) пожарных и спасателей Пожарно-спасательного центра столицы, главного управления МЧС по Москве и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", перед которыми стояла задача в пределах 30 минут достать пострадавших из машины, которая попала в аварию. По легенде работа осложнялась тем, что в багажнике в ходе спасательной операции возникал пожар.По команде пожарные и спасатели приступают к разбору автомобиля и спасению условных пострадавших.Сначала они обесточивают автомобиль, потом проверяют багажник, после чего разбивают заднее стекло, чтобы попасть внутрь. Так как заднее сидение пустует, а в опасности водитель и пассажир, то спасатель накрывает их специальной мантией, чтобы укрыть от возможных осколков.Попутно у статистов интересуются их состоянием и пытаются успокоить. По легенде, у пострадавших травмированы руки и ноги.Следом один из спасателей начинает срезать двери и крышу машины, чтобы было легче подобраться к людям. В этот момент в багажнике якобы возникает пожар, его быстро тушит другой спасатель.Финальная стадия операции не менее важна: с помощью спинального щита, который подкладывают под пострадавших, специалистам нужно аккуратно извлечь их из машины и передать врачам.Всю работу координирует старший расчета, который подсказывает коллегам и следит за правильностью выполнения всех действий. Все сотрудники взаимозаменяемы и обладают необходимыми навыками.Бонусы за внимательностьВ первом же туре одна из команд показывает довольно хороший результат. Аварийно-спасательный отряд №6 Пожарно-спасательного центра управился менее чем за 13 минут. Ее представитель, спасатель 2 класса Михаил Манолов отмечает, что его команда участвует в соревнованиях и тренируется постоянно, чтобы поддерживать тонус и навыки.Манолов обращает внимание на то, что концентрация и слаженность действий команды важны не меньше скорости. По его словам, штрафные баллы команды получают зачастую из-за невнимательности по отношению к мелочам. "К примеру, в ходе работ устанавливается гидравлический инструмент, и, надо следить, чтобы пострадавший из любопытства не полез его крутить и не навредил себе. Или при срезе крыши остаются острые кромки, на них нужно устанавливать специальные чехлы, чтобы никто не порезался", – поясняет спасатель.Как отметил судья соревнований, оперативный дежурный пожарно-спасательного центра Александр Яковлев, свою оценку командам дают и статисты, выполняющие роль пострадавших."Все "пострадавшие" ведут себя правильно относительно заявленных травм, они тоже дают оценку того, как с ними работали, было ли им комфортно, не получили ли они дополнительных травм. Как судья я обращаю внимание на качество выполнения работ. Основная задача – оказание первой помощи пострадавшему, грамотная деблокация из машины и передача его врачам. Мы оцениваем по совокупности скорости и качества выполнения задач", – отметил он.Близость к телуВ свою очередь, заместитель руководителя департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Скоркин рассказал, что соревнования имеют важный практический смысл, так как по современным нормативам каждый пожарный аттестован на ведение аварийно-спасательных работ по разным направлениям. "И такие мероприятия позволяют поддерживать и повышать свой профессиональный уровень", – пояснил Скоркин.Он добавил, что все действия спасателей направлены на безопасность потенциального пострадавшего, который находится в машине. "Главная цель участников соревнований – сделать все четко, быстро, и чтобы пострадавшего как можно быстрее доставили в больницу", – указывает заместитель руководителя департамента.По его словам, такие мероприятия хороши тем, что позволяют обмениваться опытом, наработанным службами за целый год. "Здесь у нас 18 команд. Это и МЧС, и ФСО, а также представители Пожарно-спасательного центра. Победители чемпионата представят Москву на всероссийских соревнованиях", – заключает он.

https://realty.ria.ru/20180712/1524429350.html

https://realty.ria.ru/20191225/1562793146.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

москва, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гочсипб, городское хозяйство москвы, федеральная служба охраны рф (фсо россии)