Рейтинг@Mail.ru
Не менее трех тысяч соцконтрактов заключат власти Новгородской области - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/sotskontrakty-1784719398.html
Не менее трех тысяч соцконтрактов заключат власти Новгородской области
Не менее трех тысяч соцконтрактов заключат власти Новгородской области - РИА Новости, 21.04.2022
Не менее трех тысяч соцконтрактов заключат власти Новгородской области
Не менее 3 тысяч социальных контрактов на общую сумму 470 миллионов рублей должны заключить власти Новгородской области, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:48
2022-04-21T15:46
общество
владимир путин
россия
новгородская область
новгородская областная дума
андрей никитин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784731474_0:57:800:507_1920x0_80_0_0_ca8b323c335047b4ab79c2e0fa832fc2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Не менее 3 тысяч социальных контрактов на общую сумму 470 миллионов рублей должны заключить власти Новгородской области, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."Поручаю коллегам организовать работу по заключению не менее 3 тысяч социальных контрактов в этом году. Деньги в бюджете предусмотрены. Направим на эти цели 470 миллионов рублей", - сказал он, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".Как отметил Никитин, Новгородская область изначально стала "пионером" при запуске новой системы соцконтрактов в России."Сегодня социальный контракт даёт людям не просто средства к существованию, но и возможность самостоятельно строить свою жизнь. С момента старта программы в нашей области заключено почти 12 тысяч контрактов. В результате – есть масса успешных примеров выхода людей из бедности", - рассказал глава региона.Никитин напомнил, что в марте на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов президент России Владимир Путин поддержал его инициативу о совершенствовании системы социальных контрактов."Одно из его последних поручений – расширение возможностей этого механизма, включая увеличение размеров выплат. И мы его, безусловно, выполним", - пообещал губернатор Новгородской области.Новгородская область в 2019 году стала пилотным регионом по апробации соцконтрактов как меры поддержки для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По итогам реализации системы социальных контрактов в регионе каждая пятая семья вышла из категории малоимущих и 80% получателей преодолели трудную жизненную ситуацию.В настоящее время социальный контракт могут заключить семьи, в которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Получить помощь в рамках социального контракта можно по четырём направлениям: трудоустройство, ведение личного подсобного хозяйства, индивидуальная предпринимательская деятельность и помощь в преодолении трудной жизненной ситуации.
https://ria.ru/20220305/koronavirus-1776728235.html
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773880978.html
россия
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784731474_49:0:760:533_1920x0_80_0_0_8a7479bd4f571d5b06b676824a41f09b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, новгородская область, новгородская областная дума, андрей никитин (политик)
14:48 21.04.2022 (обновлено: 15:46 21.04.2022)
 
Не менее трех тысяч соцконтрактов заключат власти Новгородской области

Не менее трех тысяч социальных контрактов заключат власти Новгородской области в 2022 году

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Не менее 3 тысяч социальных контрактов на общую сумму 470 миллионов рублей должны заключить власти Новгородской области, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
"Поручаю коллегам организовать работу по заключению не менее 3 тысяч социальных контрактов в этом году. Деньги в бюджете предусмотрены. Направим на эти цели 470 миллионов рублей", - сказал он, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
Производство медицинских масок на предприятии - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 14:16Распространение коронавируса
В Новгородской области сняли некоторые ограничения по COVID-19
Как отметил Никитин, Новгородская область изначально стала "пионером" при запуске новой системы соцконтрактов в России.
"Сегодня социальный контракт даёт людям не просто средства к существованию, но и возможность самостоятельно строить свою жизнь. С момента старта программы в нашей области заключено почти 12 тысяч контрактов. В результате – есть масса успешных примеров выхода людей из бедности", - рассказал глава региона.
Никитин напомнил, что в марте на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов президент России Владимир Путин поддержал его инициативу о совершенствовании системы социальных контрактов.
"Одно из его последних поручений – расширение возможностей этого механизма, включая увеличение размеров выплат. И мы его, безусловно, выполним", - пообещал губернатор Новгородской области.
Новгородская область в 2019 году стала пилотным регионом по апробации соцконтрактов как меры поддержки для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По итогам реализации системы социальных контрактов в регионе каждая пятая семья вышла из категории малоимущих и 80% получателей преодолели трудную жизненную ситуацию.
В настоящее время социальный контракт могут заключить семьи, в которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Получить помощь в рамках социального контракта можно по четырём направлениям: трудоустройство, ведение личного подсобного хозяйства, индивидуальная предпринимательская деятельность и помощь в преодолении трудной жизненной ситуации.
Беженцы из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 10:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Новгородская область готова принять до 700 беженцев из Донбасса
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияНовгородская областьНовгородская областная ДумаАндрей Никитин (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала