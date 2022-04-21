https://ria.ru/20220421/sotskontrakty-1784719398.html
Не менее трех тысяч соцконтрактов заключат власти Новгородской области
Не менее трех тысяч соцконтрактов заключат власти Новгородской области - РИА Новости, 21.04.2022
Не менее трех тысяч соцконтрактов заключат власти Новгородской области
Не менее 3 тысяч социальных контрактов на общую сумму 470 миллионов рублей должны заключить власти Новгородской области, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:48
2022-04-21T14:48
2022-04-21T15:46
общество
владимир путин
россия
новгородская область
новгородская областная дума
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Не менее 3 тысяч социальных контрактов на общую сумму 470 миллионов рублей должны заключить власти Новгородской области, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."Поручаю коллегам организовать работу по заключению не менее 3 тысяч социальных контрактов в этом году. Деньги в бюджете предусмотрены. Направим на эти цели 470 миллионов рублей", - сказал он, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".Как отметил Никитин, Новгородская область изначально стала "пионером" при запуске новой системы соцконтрактов в России."Сегодня социальный контракт даёт людям не просто средства к существованию, но и возможность самостоятельно строить свою жизнь. С момента старта программы в нашей области заключено почти 12 тысяч контрактов. В результате – есть масса успешных примеров выхода людей из бедности", - рассказал глава региона.Никитин напомнил, что в марте на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов президент России Владимир Путин поддержал его инициативу о совершенствовании системы социальных контрактов."Одно из его последних поручений – расширение возможностей этого механизма, включая увеличение размеров выплат. И мы его, безусловно, выполним", - пообещал губернатор Новгородской области.Новгородская область в 2019 году стала пилотным регионом по апробации соцконтрактов как меры поддержки для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По итогам реализации системы социальных контрактов в регионе каждая пятая семья вышла из категории малоимущих и 80% получателей преодолели трудную жизненную ситуацию.В настоящее время социальный контракт могут заключить семьи, в которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Получить помощь в рамках социального контракта можно по четырём направлениям: трудоустройство, ведение личного подсобного хозяйства, индивидуальная предпринимательская деятельность и помощь в преодолении трудной жизненной ситуации.
https://ria.ru/20220305/koronavirus-1776728235.html
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773880978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, новгородская область, новгородская областная дума, андрей никитин (политик)
14:48 21.04.2022 (обновлено: 15:46 21.04.2022)
Не менее трех тысяч соцконтрактов заключат власти Новгородской области
Не менее трех тысяч социальных контрактов заключат власти Новгородской области в 2022 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости.
Не менее 3 тысяч социальных контрактов на общую сумму 470 миллионов рублей должны заключить власти Новгородской области, сообщил
губернатор региона Андрей Никитин.
"Поручаю коллегам организовать работу по заключению не менее 3 тысяч социальных контрактов в этом году. Деньги в бюджете предусмотрены. Направим на эти цели 470 миллионов рублей", - сказал он, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы
, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
Как отметил Никитин, Новгородская область
изначально стала "пионером" при запуске новой системы соцконтрактов в России
.
"Сегодня социальный контракт даёт людям не просто средства к существованию, но и возможность самостоятельно строить свою жизнь. С момента старта программы в нашей области заключено почти 12 тысяч контрактов. В результате – есть масса успешных примеров выхода людей из бедности", - рассказал глава региона.
Никитин напомнил, что в марте на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов президент России Владимир Путин
поддержал его инициативу о совершенствовании системы социальных контрактов.
"Одно из его последних поручений – расширение возможностей этого механизма, включая увеличение размеров выплат. И мы его, безусловно, выполним", - пообещал губернатор Новгородской области.
Новгородская область в 2019 году стала пилотным регионом по апробации соцконтрактов как меры поддержки для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По итогам реализации системы социальных контрактов в регионе каждая пятая семья вышла из категории малоимущих и 80% получателей преодолели трудную жизненную ситуацию.
В настоящее время социальный контракт могут заключить семьи, в которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Получить помощь в рамках социального контракта можно по четырём направлениям: трудоустройство, ведение личного подсобного хозяйства, индивидуальная предпринимательская деятельность и помощь в преодолении трудной жизненной ситуации.