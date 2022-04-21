https://ria.ru/20220421/sochi-1784654767.html
Курорт "Роза Хутор" планирует увеличить протяженность пеших троп
Курорт "Роза Хутор" планирует увеличить протяженность пеших троп - РИА Новости, 21.04.2022
Курорт "Роза Хутор" планирует увеличить протяженность пеших троп
На курорте "Роза Хутор" в предстоящем летнем сезоне, который откроется 29 апреля, планируется расширить сеть пеших троп, сообщает пресс-служба горнолыжного... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:59
2022-04-21T12:59
2022-04-21T12:59
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СОЧИ, 21 апр — РИА Новости. На курорте "Роза Хутор" в предстоящем летнем сезоне, который откроется 29 апреля, планируется расширить сеть пеших троп, сообщает пресс-служба горнолыжного комплекса.Предполагается, что протяженность пешеходных маршрутов увеличится со 10 до 110 километров.Еще в этом году на территории "Роза Хутор" для туристов впервые планируют организовать кемпинг "Нахазо", расположенный неподалёку от южного хребта Аибга."К нему проложен новый прогулочно-познавательный маршрут с таким же названием и протяженностью около семи тысяч метров, перепадом высот 420 метров, длительностью три часа в одну сторону", — сообщается в релизе. Дополнительно туристам предложат пеший маршрут с посещением уникального парка водопадов "Менделиха".
https://ria.ru/20220420/sochi-1784443526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, роза хутор, сочи
Курорт "Роза Хутор" планирует увеличить протяженность пеших троп
Курорт "Роза Хутор" планирует летом увеличить сеть пеших троп на десять километров
СОЧИ, 21 апр — РИА Новости. На курорте "Роза Хутор" в предстоящем летнем сезоне, который откроется 29 апреля, планируется расширить сеть пеших троп, сообщает пресс-служба горнолыжного комплекса.
Предполагается, что протяженность пешеходных маршрутов увеличится со 10 до 110 километров.
Еще в этом году на территории "Роза Хутор" для туристов впервые планируют организовать кемпинг "Нахазо", расположенный неподалёку от южного хребта Аибга.
"К нему проложен новый прогулочно-познавательный маршрут с таким же названием и протяженностью около семи тысяч метров, перепадом высот 420 метров, длительностью три часа в одну сторону", — сообщается в релизе. Дополнительно туристам предложат пеший маршрут с посещением уникального парка водопадов "Менделиха".