https://ria.ru/20220421/sochi-1784654767.html

Курорт "Роза Хутор" планирует увеличить протяженность пеших троп

Курорт "Роза Хутор" планирует увеличить протяженность пеших троп - РИА Новости, 21.04.2022

Курорт "Роза Хутор" планирует увеличить протяженность пеших троп

На курорте "Роза Хутор" в предстоящем летнем сезоне, который откроется 29 апреля, планируется расширить сеть пеших троп, сообщает пресс-служба горнолыжного... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:59

2022-04-21T12:59

2022-04-21T12:59

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СОЧИ, 21 апр — РИА Новости. На курорте "Роза Хутор" в предстоящем летнем сезоне, который откроется 29 апреля, планируется расширить сеть пеших троп, сообщает пресс-служба горнолыжного комплекса.Предполагается, что протяженность пешеходных маршрутов увеличится со 10 до 110 километров.Еще в этом году на территории "Роза Хутор" для туристов впервые планируют организовать кемпинг "Нахазо", расположенный неподалёку от южного хребта Аибга."К нему проложен новый прогулочно-познавательный маршрут с таким же названием и протяженностью около семи тысяч метров, перепадом высот 420 метров, длительностью три часа в одну сторону", — сообщается в релизе. Дополнительно туристам предложат пеший маршрут с посещением уникального парка водопадов "Менделиха".

https://ria.ru/20220420/sochi-1784443526.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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