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Курорт "Роза Хутор" планирует увеличить протяженность пеших троп - РИА Новости, 21.04.2022
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Туризм
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Курорт "Роза Хутор" планирует увеличить протяженность пеших троп
Курорт "Роза Хутор" планирует увеличить протяженность пеших троп - РИА Новости, 21.04.2022
Курорт "Роза Хутор" планирует увеличить протяженность пеших троп
На курорте "Роза Хутор" в предстоящем летнем сезоне, который откроется 29 апреля, планируется расширить сеть пеших троп, сообщает пресс-служба горнолыжного... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:59
2022-04-21T12:59
туризм
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новости - туризм
роза хутор
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СОЧИ, 21 апр — РИА Новости. На курорте "Роза Хутор" в предстоящем летнем сезоне, который откроется 29 апреля, планируется расширить сеть пеших троп, сообщает пресс-служба горнолыжного комплекса.Предполагается, что протяженность пешеходных маршрутов увеличится со 10 до 110 километров.Еще в этом году на территории "Роза Хутор" для туристов впервые планируют организовать кемпинг "Нахазо", расположенный неподалёку от южного хребта Аибга."К нему проложен новый прогулочно-познавательный маршрут с таким же названием и протяженностью около семи тысяч метров, перепадом высот 420 метров, длительностью три часа в одну сторону", — сообщается в релизе. Дополнительно туристам предложат пеший маршрут с посещением уникального парка водопадов "Менделиха".
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туризм, новости - туризм, роза хутор, сочи
12:59 21.04.2022
 
Курорт "Роза Хутор" планирует увеличить протяженность пеших троп

Курорт "Роза Хутор" планирует летом увеличить сеть пеших троп на десять километров

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на горы с обзорной площадки на вершине горы Роза Пик на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне.
Вид на горы с обзорной площадки на вершине горы Роза Пик на горном курорте Роза хутор в Красной поляне. - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 21 апр — РИА Новости. На курорте "Роза Хутор" в предстоящем летнем сезоне, который откроется 29 апреля, планируется расширить сеть пеших троп, сообщает пресс-служба горнолыжного комплекса.
Предполагается, что протяженность пешеходных маршрутов увеличится со 10 до 110 километров.
Еще в этом году на территории "Роза Хутор" для туристов впервые планируют организовать кемпинг "Нахазо", расположенный неподалёку от южного хребта Аибга.
"К нему проложен новый прогулочно-познавательный маршрут с таким же названием и протяженностью около семи тысяч метров, перепадом высот 420 метров, длительностью три часа в одну сторону", — сообщается в релизе. Дополнительно туристам предложат пеший маршрут с посещением уникального парка водопадов "Менделиха".
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