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Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии пройдет в очном режиме - РИА Новости, 21.04.2022
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Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии пройдет в очном режиме
Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии пройдет в очном режиме - РИА Новости, 21.04.2022
Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии пройдет в очном режиме
Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии после двухлетнего перерыва пройдет в День Победы в очном режиме, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:23
2022-04-21T18:01
общество
казбек коков
нальчик
день победы
бессмертный полк
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 21 апр – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии после двухлетнего перерыва пройдет в День Победы в очном режиме, сообщает пресс-служба главы региона.В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат."Глава КБР Казбек Коков поручил приступить к организации шествия "Бессмертного полка", отметив, что эпидемиологическая ситуация в этом году позволяет провести патриотическую акцию в очном формате", - говорится в сообщении."Надо нацелиться на то, что мы однозначно будем проводить "Бессмертный полк" полноценно и масштабно", - приводит пресс-служба слова Кокова.Глава региона также поручил организовать в школах КБР проведение торжественных церемоний поднятия государственных флагов и исполнение гимнов Российской Федерации и Кабардино-Балкарии.КБР вошла в число пилотных регионов страны, где учебную неделю в школах будут начинать с гимна и поднятия флага России, уже в понедельник первыми это сделают ученики гимназии №14 в Нальчике.Министр просвещения РФ Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. Президент России Владимир Путин поддержал идею петь гимн и поднимать флаг в школах России, но подчеркнул, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.
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общество, казбек коков, нальчик, день победы, бессмертный полк, кабардино-балкарская республика (кбр)
17:23 21.04.2022 (обновлено: 18:01 21.04.2022)
 
Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии пройдет в очном режиме

Пресс-служба главы КБР сообщила, что шествие "Бессмертного полка" пройдет в этом году очно

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВо время акции "Свеча памяти"
Во время акции Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НАЛЬЧИК, 21 апр – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии после двухлетнего перерыва пройдет в День Победы в очном режиме, сообщает пресс-служба главы региона.
В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
"Глава КБР Казбек Коков поручил приступить к организации шествия "Бессмертного полка", отметив, что эпидемиологическая ситуация в этом году позволяет провести патриотическую акцию в очном формате", - говорится в сообщении.
"Надо нацелиться на то, что мы однозначно будем проводить "Бессмертный полк" полноценно и масштабно", - приводит пресс-служба слова Кокова.
Глава региона также поручил организовать в школах КБР проведение торжественных церемоний поднятия государственных флагов и исполнение гимнов Российской Федерации и Кабардино-Балкарии.
КБР вошла в число пилотных регионов страны, где учебную неделю в школах будут начинать с гимна и поднятия флага России, уже в понедельник первыми это сделают ученики гимназии №14 в Нальчике.
Министр просвещения РФ Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. Президент России Владимир Путин поддержал идею петь гимн и поднимать флаг в школах России, но подчеркнул, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.
Площадь имени Ленина в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 20:44
Жители Алтая выйдут на шествие "Бессмертного полка"
 
ОбществоКазбек КоковНальчикДень ПобедыБессмертный полкКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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