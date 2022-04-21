https://ria.ru/20220421/shestvie-1784760124.html

Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии пройдет в очном режиме

Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии пройдет в очном режиме - РИА Новости, 21.04.2022

Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии пройдет в очном режиме

Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии после двухлетнего перерыва пройдет в День Победы в очном режиме, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:23

2022-04-21T17:23

2022-04-21T18:01

общество

казбек коков

нальчик

день победы

бессмертный полк

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 21 апр – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Кабардино-Балкарии после двухлетнего перерыва пройдет в День Победы в очном режиме, сообщает пресс-служба главы региона.В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат."Глава КБР Казбек Коков поручил приступить к организации шествия "Бессмертного полка", отметив, что эпидемиологическая ситуация в этом году позволяет провести патриотическую акцию в очном формате", - говорится в сообщении."Надо нацелиться на то, что мы однозначно будем проводить "Бессмертный полк" полноценно и масштабно", - приводит пресс-служба слова Кокова.Глава региона также поручил организовать в школах КБР проведение торжественных церемоний поднятия государственных флагов и исполнение гимнов Российской Федерации и Кабардино-Балкарии.КБР вошла в число пилотных регионов страны, где учебную неделю в школах будут начинать с гимна и поднятия флага России, уже в понедельник первыми это сделают ученики гимназии №14 в Нальчике.Министр просвещения РФ Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. Президент России Владимир Путин поддержал идею петь гимн и поднимать флаг в школах России, но подчеркнул, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.

https://ria.ru/20220420/shestvie-1784587563.html

нальчик

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общество, казбек коков, нальчик, день победы, бессмертный полк, кабардино-балкарская республика (кбр)