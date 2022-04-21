https://ria.ru/20220421/rubezhnoe-1784666255.html

Житель Рубежного рассказал, как ВСУ выгнали его с женой из квартиры

Житель Рубежного рассказал, как ВСУ выгнали его с женой из квартиры - РИА Новости, 21.04.2022

Житель Рубежного рассказал, как ВСУ выгнали его с женой из квартиры

Пенсионер из города Рубежное в ЛНР Александр Сумин рассказал РИА Новости, как украинские боевики выгнали его с супругой из квартиры, чтобы оборудовать огневую... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:52

2022-04-21T11:52

2022-04-21T12:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рамзан кадыров

рубежное

луганская народная республика

старобельск

украина

вооруженные силы украины

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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 21 апр - РИА Новости. Пенсионер из города Рубежное в ЛНР Александр Сумин рассказал РИА Новости, как украинские боевики выгнали его с супругой из квартиры, чтобы оборудовать огневую позицию, а бойцы ЛНР выдали продуктов и затем помогли выехать из опасного города.Бои за Рубежное - небольшой городок с развитой химической промышленностью - начались в начале марта. В среду глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное перешел под окончательный контроль российских войск, российский флаг поднят при въезде в город.Украинские националисты, готовившиеся держать город, выгнали Сумина из его квартиры на девятом этаже."Я был дома, раздался стук в дверь, звонок. Открываю - пятеро военных. Украинских. Говорят, иди отсюда, нам надо держать оборону", - рассказал Сумин.Они с супругой пошли жить к дочке. Но вскоре стало опасно и там: от обстрелов выбило стекла в квартире. Тогда все семейство с внуками переместилось в бомбоубежище больницы, где дочь работала в гинекологическом отделении. В подвале Сумины прожили целый месяц."Жили без света, без воды", - вспоминает он. От переживаний его жена оказалась парализована.Вскоре в подвале начали появляться бойцы Народной милиции ЛНР, продвигавшиеся вглубь Рубежного."Они давали нам продукты, консервы, гуманитарку. А от украинских военных мы никакой помощи не видели", - рассказал Сумин.Позже бойцы ЛНР смогли организовать эвакуацию семьи - больную жену Сумина госпитализировали в соседнем городе Старобельск.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784664637.html

https://ria.ru/20220418/popasnaya-1784167342.html

рубежное

луганская народная республика

старобельск

украина

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"Меня выгнали из квартиры": житель Рубежного об украинских боевиках Житель города Рубежное (ЛНР) Александр Сумин рассказал РИА Новости о своём опыте общения с военными: украинские боевики выгнали семью пенсионеров из квартиры, чтобы оборудовать огневую позицию, а бойцы ЛНР помогали с продуктами и затем помогли выехать из опасного города. 2022-04-21T11:52 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, рамзан кадыров, рубежное, луганская народная республика, старобельск, украина, вооруженные силы украины