https://ria.ru/20220421/remont-1784727782.html
Более 400 километров дорог отремонтируют в Липецкой области по нацпроекту
Более 400 километров дорог отремонтируют в Липецкой области по нацпроекту - РИА Новости, 21.04.2022
Более 400 километров дорог отремонтируют в Липецкой области по нацпроекту
Более 400 километров дорог будут отремонтированы в текущем году в Липецкой области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:21
2022-04-21T15:21
2022-04-21T15:21
липецкая область
игорь артамонов
автомобильные дороги
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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Более 400 километров дорог будут отремонтированы в текущем году в Липецкой области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, план работ по нацпроекту был обсужден с руководителями профильных ведомств. Объем работ предстоит выполнить большой, вопрос реализации поставлен на особый контроль.Глава региона отметил, что работы нужно провести так, чтобы создать минимум неудобств жителям. Необходимо обеспечить проходы по тротуарам и подъезды ко всем социально важным объектам."Надо тщательно контролировать ход работ, четко взаимодействовать с подрядными организациями, проводить еженедельные совещания, чтобы не было никаких сбоев. Все работы должны быть выполнены качественно и вовремя", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220420/ekosluzhba-1784427353.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, автомобильные дороги
ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости
. Более 400 километров дорог будут отремонтированы в текущем году в Липецкой области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, план работ по нацпроекту был обсужден с руководителями профильных ведомств. Объем работ предстоит выполнить большой, вопрос реализации поставлен на особый контроль.
Глава региона отметил, что работы нужно провести так, чтобы создать минимум неудобств жителям. Необходимо обеспечить проходы по тротуарам и подъезды ко всем социально важным объектам.
"Надо тщательно контролировать ход работ, четко взаимодействовать с подрядными организациями, проводить еженедельные совещания, чтобы не было никаких сбоев. Все работы должны быть выполнены качественно и вовремя", – сказал Артамонов.