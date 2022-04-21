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Более 400 километров дорог отремонтируют в Липецкой области по нацпроекту - РИА Новости, 21.04.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220421/remont-1784727782.html
Более 400 километров дорог отремонтируют в Липецкой области по нацпроекту
Более 400 километров дорог отремонтируют в Липецкой области по нацпроекту - РИА Новости, 21.04.2022
Более 400 километров дорог отремонтируют в Липецкой области по нацпроекту
Более 400 километров дорог будут отремонтированы в текущем году в Липецкой области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:21
2022-04-21T15:21
липецкая область
игорь артамонов
автомобильные дороги
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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Более 400 километров дорог будут отремонтированы в текущем году в Липецкой области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, план работ по нацпроекту был обсужден с руководителями профильных ведомств. Объем работ предстоит выполнить большой, вопрос реализации поставлен на особый контроль.Глава региона отметил, что работы нужно провести так, чтобы создать минимум неудобств жителям. Необходимо обеспечить проходы по тротуарам и подъезды ко всем социально важным объектам."Надо тщательно контролировать ход работ, четко взаимодействовать с подрядными организациями, проводить еженедельные совещания, чтобы не было никаких сбоев. Все работы должны быть выполнены качественно и вовремя", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, автомобильные дороги
15:21 21.04.2022
 

Более 400 километров дорог отремонтируют в Липецкой области по нацпроекту

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Более 400 километров дорог будут отремонтированы в текущем году в Липецкой области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, план работ по нацпроекту был обсужден с руководителями профильных ведомств. Объем работ предстоит выполнить большой, вопрос реализации поставлен на особый контроль.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 10:25Липецкая область
Липецкая экослужба получила новые автомобили
Глава региона отметил, что работы нужно провести так, чтобы создать минимум неудобств жителям. Необходимо обеспечить проходы по тротуарам и подъезды ко всем социально важным объектам.
"Надо тщательно контролировать ход работ, четко взаимодействовать с подрядными организациями, проводить еженедельные совещания, чтобы не было никаких сбоев. Все работы должны быть выполнены качественно и вовремя", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновАвтомобильные дороги
 
 
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