https://ria.ru/20220421/reabilitatsiya-1784655421.html

Отделение реабилитации открылось в Одинцовской областной больнице

Отделение реабилитации открылось в Одинцовской областной больнице - РИА Новости, 21.04.2022

Отделение реабилитации открылось в Одинцовской областной больнице

В Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Одинцовской областной больницы начало работать новое реабилитационное отделение, рассчитанное на... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:13

2022-04-21T11:13

2022-04-21T11:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Одинцовской областной больницы начало работать новое реабилитационное отделение, рассчитанное на 40 коек, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Отделение предназначено для реабилитации пациентов с сердечно-сосудистой патологией, заболеваниями органов дыхания, пищеварения, нарушениями опорно-двигательного аппарата."Это третье отделение реабилитации, которое мы открываем с начала года. Новое отделение в Одинцовской больнице оснащено современным физиотерапевтическим и реабилитационным оборудованием, в том числе локоматом – роботизированным тренажером для восстановления функции нижних конечностей, соляной пещерой, физиотерапевтическими комбайнами и прочей медтехникой", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. Направление выдает лечащий врач по медицинским показаниям.Ранее в Московской области реабилитационные отделения открылись в Пушкинской и Талдомской больницах.

https://ria.ru/20220420/sistemy-1784537595.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова