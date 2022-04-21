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Отделение реабилитации открылось в Одинцовской областной больнице - РИА Новости, 21.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220421/reabilitatsiya-1784655421.html
Отделение реабилитации открылось в Одинцовской областной больнице
Отделение реабилитации открылось в Одинцовской областной больнице - РИА Новости, 21.04.2022
Отделение реабилитации открылось в Одинцовской областной больнице
В Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Одинцовской областной больницы начало работать новое реабилитационное отделение, рассчитанное на... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:13
2022-04-21T11:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Одинцовской областной больницы начало работать новое реабилитационное отделение, рассчитанное на 40 коек, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Отделение предназначено для реабилитации пациентов с сердечно-сосудистой патологией, заболеваниями органов дыхания, пищеварения, нарушениями опорно-двигательного аппарата."Это третье отделение реабилитации, которое мы открываем с начала года. Новое отделение в Одинцовской больнице оснащено современным физиотерапевтическим и реабилитационным оборудованием, в том числе локоматом – роботизированным тренажером для восстановления функции нижних конечностей, соляной пещерой, физиотерапевтическими комбайнами и прочей медтехникой", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. Направление выдает лечащий врач по медицинским показаниям.Ранее в Московской области реабилитационные отделения открылись в Пушкинской и Талдомской больницах.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
11:13 21.04.2022
 

Отделение реабилитации открылось в Одинцовской областной больнице

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиРеабилитационное отделение в Одинцовской областной больнице
Реабилитационное отделение в Одинцовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Одинцовской областной больницы начало работать новое реабилитационное отделение, рассчитанное на 40 коек, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Отделение предназначено для реабилитации пациентов с сердечно-сосудистой патологией, заболеваниями органов дыхания, пищеварения, нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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"Это третье отделение реабилитации, которое мы открываем с начала года. Новое отделение в Одинцовской больнице оснащено современным физиотерапевтическим и реабилитационным оборудованием, в том числе локоматом – роботизированным тренажером для восстановления функции нижних конечностей, соляной пещерой, физиотерапевтическими комбайнами и прочей медтехникой", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. Направление выдает лечащий врач по медицинским показаниям.
Ранее в Московской области реабилитационные отделения открылись в Пушкинской и Талдомской больницах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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