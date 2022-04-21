https://ria.ru/20220421/reabilitatsiya-1784655421.html
Отделение реабилитации открылось в Одинцовской областной больнице
Отделение реабилитации открылось в Одинцовской областной больнице - РИА Новости, 21.04.2022
Отделение реабилитации открылось в Одинцовской областной больнице
В Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Одинцовской областной больницы начало работать новое реабилитационное отделение, рассчитанное на... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:13
2022-04-21T11:13
2022-04-21T11:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784652718_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55f0fce792dcda9f25db0c70aad5eb99.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Одинцовской областной больницы начало работать новое реабилитационное отделение, рассчитанное на 40 коек, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Отделение предназначено для реабилитации пациентов с сердечно-сосудистой патологией, заболеваниями органов дыхания, пищеварения, нарушениями опорно-двигательного аппарата."Это третье отделение реабилитации, которое мы открываем с начала года. Новое отделение в Одинцовской больнице оснащено современным физиотерапевтическим и реабилитационным оборудованием, в том числе локоматом – роботизированным тренажером для восстановления функции нижних конечностей, соляной пещерой, физиотерапевтическими комбайнами и прочей медтехникой", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. Направление выдает лечащий врач по медицинским показаниям.Ранее в Московской области реабилитационные отделения открылись в Пушкинской и Талдомской больницах.
https://ria.ru/20220420/sistemy-1784537595.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784652718_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_d381b3aafc40506ff98d202b5283daa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Одинцовской областной больницы начало работать новое реабилитационное отделение, рассчитанное на 40 коек, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Отделение предназначено для реабилитации пациентов с сердечно-сосудистой патологией, заболеваниями органов дыхания, пищеварения, нарушениями опорно-двигательного аппарата.
"Это третье отделение реабилитации, которое мы открываем с начала года. Новое отделение в Одинцовской больнице оснащено современным физиотерапевтическим и реабилитационным оборудованием, в том числе локоматом – роботизированным тренажером для восстановления функции нижних конечностей, соляной пещерой, физиотерапевтическими комбайнами и прочей медтехникой", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области
Светланы Стригунковой.
Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. Направление выдает лечащий врач по медицинским показаниям.
Ранее в Московской области реабилитационные отделения открылись в Пушкинской и Талдомской больницах.