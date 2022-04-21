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В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Эрдогана
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Эрдогана - РИА Новости, 21.04.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Эрдогана
Даты телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:33
2022-04-21T13:33
2022-04-21T13:33
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Даты телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пока еще не вставали такие контакты. Речь идет о возможном телефонном разговоре, но пока его в точно согласованном варианте в графике Путина нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос про сообщения о запланированных на ближайшие дни переговорах Путина и Эрдогана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, турция, реджеп тайип эрдоган
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь Песков: даты телефонного разговора президентов Путина и Эрдогана пока нет