https://ria.ru/20220421/razgovor-1784697558.html

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Эрдогана

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Эрдогана - РИА Новости, 21.04.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Эрдогана

Даты телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:33

2022-04-21T13:33

2022-04-21T13:33

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

турция

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Даты телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пока еще не вставали такие контакты. Речь идет о возможном телефонном разговоре, но пока его в точно согласованном варианте в графике Путина нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос про сообщения о запланированных на ближайшие дни переговорах Путина и Эрдогана.

https://ria.ru/20220418/peregovory-1784031956.html

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Ольга Маркова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, турция, реджеп тайип эрдоган