https://ria.ru/20220421/rashkin-1784670527.html

Суд вынесет приговор Рашкину 22 апреля

Суд вынесет приговор Рашкину 22 апреля - РИА Новости, 21.04.2022

Суд вынесет приговор Рашкину 22 апреля

Калининский районный суд Саратовской области планирует в пятницу огласить приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) по делу о незаконной охоте, сообщили... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:03

2022-04-21T12:03

2022-04-21T12:44

происшествия

саратовская область

россия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

саратов

валерий рашкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760671835_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_010a6a12227f9f48d0997d84cc3b2643.jpg

САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Калининский районный суд Саратовской области планирует в пятницу огласить приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) по делу о незаконной охоте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкин обвиняется по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.Калининский районный суд начал слушание дела 31 марта. Как сообщил РИА Новости адвокат Рашкина Константин Лазарев, гособвинитель на прениях в среду попросил суд приговорить депутата к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года, а защита просит прекратить уголовное преследование и назначить судебный штраф."В совещательную комнату суд удалился, заседание (назначено) на завтра на 11.00 (10.00 мск)", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что оглашение приговора будет проходить только с участием сторон процесса, прессу в здание суда не пустят из-за действующего в суде приказа об ограничительных мерах в связи с угрозой распространения коронавируса.Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

https://ria.ru/20220418/okhota-1784041657.html

https://ria.ru/20220305/rashkin-1776712081.html

https://ria.ru/20211222/rashkin-1764875643.html

саратовская область

россия

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, саратовская область, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина, саратов, валерий рашкин