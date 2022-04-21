12:03 21.04.2022 (обновлено: 12:44 21.04.2022)
Суд вынесет приговор Рашкину 22 апреля
Суд в Саратовской области вынесет приговор Рашкину по делу о незаконной охоте 22 апреля
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин. Архивное фото
САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Калининский районный суд Саратовской области планирует в пятницу огласить приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) по делу о незаконной охоте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкин обвиняется по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.
18 апреля, 10:42Саратовские власти отказались от купленного Рашкиным лося
Калининский районный суд начал слушание дела 31 марта. Как сообщил РИА Новости адвокат Рашкина Константин Лазарев, гособвинитель на прениях в среду попросил суд приговорить депутата к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года, а защита просит прекратить уголовное преследование и назначить судебный штраф.
"В совещательную комнату суд удалился, заседание (назначено) на завтра на 11.00 (10.00 мск)", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что оглашение приговора будет проходить только с участием сторон процесса, прессу в здание суда не пустят из-за действующего в суде приказа об ограничительных мерах в связи с угрозой распространения коронавируса.
5 марта, 13:15Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед
Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".
По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
22 декабря 2021, 12:26Источник: депутаты от ЛДПР повесили в Госдуме баннер о Рашкине и лосе