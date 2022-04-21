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Суд вынесет приговор Рашкину 22 апреля - РИА Новости, 21.04.2022
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Суд вынесет приговор Рашкину 22 апреля
Суд вынесет приговор Рашкину 22 апреля - РИА Новости, 21.04.2022
Суд вынесет приговор Рашкину 22 апреля
Калининский районный суд Саратовской области планирует в пятницу огласить приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) по делу о незаконной охоте, сообщили... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:03
2022-04-21T12:44
происшествия
саратовская область
россия
дело о незаконной охоте с участием рашкина
саратов
валерий рашкин
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САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Калининский районный суд Саратовской области планирует в пятницу огласить приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) по делу о незаконной охоте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкин обвиняется по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.Калининский районный суд начал слушание дела 31 марта. Как сообщил РИА Новости адвокат Рашкина Константин Лазарев, гособвинитель на прениях в среду попросил суд приговорить депутата к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года, а защита просит прекратить уголовное преследование и назначить судебный штраф."В совещательную комнату суд удалился, заседание (назначено) на завтра на 11.00 (10.00 мск)", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что оглашение приговора будет проходить только с участием сторон процесса, прессу в здание суда не пустят из-за действующего в суде приказа об ограничительных мерах в связи с угрозой распространения коронавируса.Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
https://ria.ru/20220418/okhota-1784041657.html
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происшествия, саратовская область, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина, саратов, валерий рашкин
12:03 21.04.2022 (обновлено: 12:44 21.04.2022)
 
Суд вынесет приговор Рашкину 22 апреля

Суд в Саратовской области вынесет приговор Рашкину по делу о незаконной охоте 22 апреля

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин. Архивное фото
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САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Калининский районный суд Саратовской области планирует в пятницу огласить приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) по делу о незаконной охоте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкин обвиняется по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 10:42
Саратовские власти отказались от купленного Рашкиным лося
Калининский районный суд начал слушание дела 31 марта. Как сообщил РИА Новости адвокат Рашкина Константин Лазарев, гособвинитель на прениях в среду попросил суд приговорить депутата к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года, а защита просит прекратить уголовное преследование и назначить судебный штраф.
"В совещательную комнату суд удалился, заседание (назначено) на завтра на 11.00 (10.00 мск)", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что оглашение приговора будет проходить только с участием сторон процесса, прессу в здание суда не пустят из-за действующего в суде приказа об ограничительных мерах в связи с угрозой распространения коронавируса.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 13:15
Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед
Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".
По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
22 декабря 2021, 12:26
Источник: депутаты от ЛДПР повесили в Госдуме баннер о Рашкине и лосе
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияДело о незаконной охоте с участием РашкинаСаратовВалерий Рашкин
 
 
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