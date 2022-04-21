https://ria.ru/20220421/ranenie-1784778375.html

Состояние мальчика из Климова, раненного при обстреле с Украины, улучшилось

Состояние мальчика из Климова, раненного при обстреле с Украины, улучшилось - РИА Новости, 21.04.2022

Состояние мальчика из Климова, раненного при обстреле с Украины, улучшилось

Мальчик, получивший ранение головы при обстреле поселка Климово Брянской области со стороны Украины, переведен в обычную палату из реанимации, его беременная... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:36

2022-04-21T18:36

2022-04-21T18:48

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

александр богомаз

брянск

следственный комитет россии (ск рф)

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БРЯНСК, 21 апр – РИА Новости. Мальчик, получивший ранение головы при обстреле поселка Климово Брянской области со стороны Украины, переведен в обычную палату из реанимации, его беременная мать выписана из перинатального центра, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства."Мальчика из реанимации перевели в обычную палату, состояние его врачи оценивают как стабильное. Продолжается лечение. Маму, беременную выписали из перинатального центра, ее здоровью и здоровью будущего малыша ничего не угрожает, она будет под постоянным контролем акушеров-гинекологов до самых родов", - сказала собеседница агентства.Она также отметила, что пожилая женщина, получившая травматическую ампутацию голени, переведена в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского в Москве, в Брянске ей оказана вся оперативная и постоперативная помощь.В четверг, 16 апреля, СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью.Сообщалось о восьми пострадавших, включая ребенка. Были госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. Мальчик 2020 года рождения получил проникающее ранение головы, его транспортировали на лечение в Москву, и женщина 1948 года рождения с травматической ампутацией голени. Состояние еще троих раненых оценивалось как состояние средней тяжести – мужчина с осколочной травмой бедра, женщина с травмой глаза и беременная женщина с непроникающим ранением грудной клетки.

https://ria.ru/20220414/obstrel-1783621669.html

брянск

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происшествия, александр богомаз, брянск, следственный комитет россии (ск рф)