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Состояние мальчика из Климова, раненного при обстреле с Украины, улучшилось - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/ranenie-1784778375.html
Состояние мальчика из Климова, раненного при обстреле с Украины, улучшилось
Состояние мальчика из Климова, раненного при обстреле с Украины, улучшилось - РИА Новости, 21.04.2022
Состояние мальчика из Климова, раненного при обстреле с Украины, улучшилось
Мальчик, получивший ранение головы при обстреле поселка Климово Брянской области со стороны Украины, переведен в обычную палату из реанимации, его беременная... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:36
2022-04-21T18:48
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
александр богомаз
брянск
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНСК, 21 апр – РИА Новости. Мальчик, получивший ранение головы при обстреле поселка Климово Брянской области со стороны Украины, переведен в обычную палату из реанимации, его беременная мать выписана из перинатального центра, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства."Мальчика из реанимации перевели в обычную палату, состояние его врачи оценивают как стабильное. Продолжается лечение. Маму, беременную выписали из перинатального центра, ее здоровью и здоровью будущего малыша ничего не угрожает, она будет под постоянным контролем акушеров-гинекологов до самых родов", - сказала собеседница агентства.Она также отметила, что пожилая женщина, получившая травматическую ампутацию голени, переведена в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского в Москве, в Брянске ей оказана вся оперативная и постоперативная помощь.В четверг, 16 апреля, СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью.Сообщалось о восьми пострадавших, включая ребенка. Были госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. Мальчик 2020 года рождения получил проникающее ранение головы, его транспортировали на лечение в Москву, и женщина 1948 года рождения с травматической ампутацией голени. Состояние еще троих раненых оценивалось как состояние средней тяжести – мужчина с осколочной травмой бедра, женщина с травмой глаза и беременная женщина с непроникающим ранением грудной клетки.
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783621669.html
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происшествия, александр богомаз, брянск, следственный комитет россии (ск рф)
18:36 21.04.2022 (обновлено: 18:48 21.04.2022)
 
Состояние мальчика из Климова, раненного при обстреле с Украины, улучшилось

Мальчика из Климова, раненного при обстреле с Украины, перевели из реанимации в палату

© РИА Новости / Юлия Заболотько / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Юлия Заболотько
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области. Архивное фото
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БРЯНСК, 21 апр – РИА Новости. Мальчик, получивший ранение головы при обстреле поселка Климово Брянской области со стороны Украины, переведен в обычную палату из реанимации, его беременная мать выписана из перинатального центра, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
"Мальчика из реанимации перевели в обычную палату, состояние его врачи оценивают как стабильное. Продолжается лечение. Маму, беременную выписали из перинатального центра, ее здоровью и здоровью будущего малыша ничего не угрожает, она будет под постоянным контролем акушеров-гинекологов до самых родов", - сказала собеседница агентства.
Она также отметила, что пожилая женщина, получившая травматическую ампутацию голени, переведена в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского в Москве, в Брянске ей оказана вся оперативная и постоперативная помощь.
В четверг, 16 апреля, СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью.
Сообщалось о восьми пострадавших, включая ребенка. Были госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. Мальчик 2020 года рождения получил проникающее ранение головы, его транспортировали на лечение в Москву, и женщина 1948 года рождения с травматической ампутацией голени. Состояние еще троих раненых оценивалось как состояние средней тяжести – мужчина с осколочной травмой бедра, женщина с травмой глаза и беременная женщина с непроникающим ранением грудной клетки.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 22:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияАлександр БогомазБрянскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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