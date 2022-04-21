https://ria.ru/20220421/rakety-1784794069.html
СМИ сообщили об успешном испытании Южной Кореей баллистических ракет
СМИ сообщили об успешном испытании Южной Кореей баллистических ракет - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ сообщили об успешном испытании Южной Кореей баллистических ракет
Южная Корея в понедельник успешно испытала две баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:04
2022-04-21T20:04
2022-04-21T20:04
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желтое море
южная корея
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Южная Корея в понедельник успешно испытала две баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительстве.Сообщается, что военные запустили две БРПЛ с интервалом в 20 секунд с подводной лодки Dosan Ahn Chang-ho из акватории Желтого моря. Ракеты пролетели около 400 километров и поразили заданные цели.Согласно агентству, проведенные испытания свидетельствуют о том, что данные ракеты могут быть вскоре приняты на вооружение.За испытаниями наблюдал начальник управления национальной безопасности администрации президента Со Хун, отметило агентство.
https://ria.ru/20220418/kndr-1784050481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, желтое море, южная корея
СМИ сообщили об успешном испытании Южной Кореей баллистических ракет
Ренхап: Южная Корея успешно испытала две баллистические ракеты подводных лодок