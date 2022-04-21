https://ria.ru/20220421/rakety-1784794069.html

СМИ сообщили об успешном испытании Южной Кореей баллистических ракет

СМИ сообщили об успешном испытании Южной Кореей баллистических ракет - РИА Новости, 21.04.2022

СМИ сообщили об успешном испытании Южной Кореей баллистических ракет

Южная Корея в понедельник успешно испытала две баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T20:04

2022-04-21T20:04

2022-04-21T20:04

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желтое море

южная корея

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Южная Корея в понедельник успешно испытала две баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительстве.Сообщается, что военные запустили две БРПЛ с интервалом в 20 секунд с подводной лодки Dosan Ahn Chang-ho из акватории Желтого моря. Ракеты пролетели около 400 километров и поразили заданные цели.Согласно агентству, проведенные испытания свидетельствуют о том, что данные ракеты могут быть вскоре приняты на вооружение.За испытаниями наблюдал начальник управления национальной безопасности администрации президента Со Хун, отметило агентство.

https://ria.ru/20220418/kndr-1784050481.html

https://ria.ru/20220418/kndr-1784134176.html

желтое море

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, желтое море, южная корея