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СМИ сообщили об успешном испытании Южной Кореей баллистических ракет - РИА Новости, 21.04.2022
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СМИ сообщили об успешном испытании Южной Кореей баллистических ракет
СМИ сообщили об успешном испытании Южной Кореей баллистических ракет - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ сообщили об успешном испытании Южной Кореей баллистических ракет
Южная Корея в понедельник успешно испытала две баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:04
2022-04-21T20:04
в мире
желтое море
южная корея
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Южная Корея в понедельник успешно испытала две баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительстве.Сообщается, что военные запустили две БРПЛ с интервалом в 20 секунд с подводной лодки Dosan Ahn Chang-ho из акватории Желтого моря. Ракеты пролетели около 400 километров и поразили заданные цели.Согласно агентству, проведенные испытания свидетельствуют о том, что данные ракеты могут быть вскоре приняты на вооружение.За испытаниями наблюдал начальник управления национальной безопасности администрации президента Со Хун, отметило агентство.
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в мире, желтое море, южная корея
20:04 21.04.2022
 
СМИ сообщили об успешном испытании Южной Кореей баллистических ракет

Ренхап: Южная Корея успешно испытала две баллистические ракеты подводных лодок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Южная Корея в понедельник успешно испытала две баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительстве.
Сообщается, что военные запустили две БРПЛ с интервалом в 20 секунд с подводной лодки Dosan Ahn Chang-ho из акватории Желтого моря. Ракеты пролетели около 400 километров и поразили заданные цели.
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Согласно агентству, проведенные испытания свидетельствуют о том, что данные ракеты могут быть вскоре приняты на вооружение.
За испытаниями наблюдал начальник управления национальной безопасности администрации президента Со Хун, отметило агентство.
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