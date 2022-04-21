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Российские ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников и одну "Точку-У" - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/pvo-1784650266.html
Российские ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников и одну "Точку-У"
Российские ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников и одну "Точку-У" - РИА Новости, 21.04.2022
Российские ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников и одну "Точку-У"
За прошедшие сутки российские ПВО сбили 13 украинских беспилотных летательных аппарата, а также одну тактическую ракету "Точка-У", заявил официальный... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:51
2022-04-21T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
пво вс россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. За прошедшие сутки российские ПВО сбили 13 украинских беспилотных летательных аппарата, а также одну тактическую ракету "Точка-У", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка. Также в районе Донецкая в воздухе сбита украинская тактическая ракета "Точка-У", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ранее в четверг министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.
https://ria.ru/20220421/tochka-u-1784629189.html
https://ria.ru/20220421/donbass-1784511792.html
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в мире, россия, украина, пво вс россии, ситуация в днр и лнр
10:51 21.04.2022
 
Российские ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников и одну "Точку-У"

Минобороны: российские ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников и одну "Точку-У"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. За прошедшие сутки российские ПВО сбили 13 украинских беспилотных летательных аппарата, а также одну тактическую ракету "Точка-У", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка. Также в районе Донецкая в воздухе сбита украинская тактическая ракета "Точка-У", - сообщил он.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
09:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные ночью запускали "Точки-У" в сторону России и Донбасса
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ранее в четверг министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.
Армия ДНР сопровождает гуманитарные конвои - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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"Так сильно нас еще не обстреливали": к чему готовятся в Донбассе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаПВО ВС РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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