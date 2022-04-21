https://ria.ru/20220421/provokatsiya-1784807417.html

Киев провел провокацию в Николаевской области с машинами со знаком "Z"

Киев провел провокацию в Николаевской области с машинами со знаком "Z" - РИА Новости, 22.04.2022

Киев провел провокацию в Николаевской области с машинами со знаком "Z"

Киевский режим устроил провокацию в Николаевской области, где боевики теробороны с использованием машин со знаком "Z" грабили местное население, сообщил... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-21T21:37

2022-04-21T21:37

2022-04-22T00:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

николаевская область

киев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

национальный центр управления обороной рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_530:916:2543:2048_1920x0_80_0_0_0e6273fe0665a4f92b6fd83a01a4f1e3.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Киевский режим устроил провокацию в Николаевской области, где боевики теробороны с использованием машин со знаком "Z" грабили местное население, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что члены 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны демонстративно грабили частные дома и снимали свои действия на мобильные телефоны. По его словам, это произошло в поселке городского типа Воскресенское.Начальник НЦУО подчеркнул, что Минобороны России заранее предупреждает так называемый цивилизованный Запад, что этот очередной фейк со стороны киевских властей "о злодеяниях русских" в ближайшее время планируется распространить через "объективные" и "независимые" западные СМИ при полном одобрении кураторов, находящихся в Киеве.Он добавил, что подобные действия еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам украинских мирных жителей.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220421/provokatsiya-1784639258.html

https://ria.ru/20220419/odessa-1784247467.html

николаевская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаевская область, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф