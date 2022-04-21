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Киев провел провокацию в Николаевской области с машинами со знаком "Z" - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/provokatsiya-1784807417.html
Киев провел провокацию в Николаевской области с машинами со знаком "Z"
Киев провел провокацию в Николаевской области с машинами со знаком "Z" - РИА Новости, 22.04.2022
Киев провел провокацию в Николаевской области с машинами со знаком "Z"
Киевский режим устроил провокацию в Николаевской области, где боевики теробороны с использованием машин со знаком "Z" грабили местное население, сообщил... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-21T21:37
2022-04-22T00:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
николаевская область
киев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Киевский режим устроил провокацию в Николаевской области, где боевики теробороны с использованием машин со знаком "Z" грабили местное население, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что члены 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны демонстративно грабили частные дома и снимали свои действия на мобильные телефоны. По его словам, это произошло в поселке городского типа Воскресенское.Начальник НЦУО подчеркнул, что Минобороны России заранее предупреждает так называемый цивилизованный Запад, что этот очередной фейк со стороны киевских властей "о злодеяниях русских" в ближайшее время планируется распространить через "объективные" и "независимые" западные СМИ при полном одобрении кураторов, находящихся в Киеве.Он добавил, что подобные действия еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам украинских мирных жителей.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220421/provokatsiya-1784639258.html
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в мире, николаевская область, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф
21:37 21.04.2022 (обновлено: 00:24 22.04.2022)
 
Киев провел провокацию в Николаевской области с машинами со знаком "Z"

Минобороны России сообщило об устроенной Украиной провокации с машиной со знаком "Z"

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Киевский режим устроил провокацию в Николаевской области, где боевики теробороны с использованием машин со знаком "Z" грабили местное население, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку "актов мародерства", совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан", — сказал он.

Он отметил, что члены 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны демонстративно грабили частные дома и снимали свои действия на мобильные телефоны. По его словам, это произошло в поселке городского типа Воскресенское.
Начальник НЦУО подчеркнул, что Минобороны России заранее предупреждает так называемый цивилизованный Запад, что этот очередной фейк со стороны киевских властей "о злодеяниях русских" в ближайшее время планируется распространить через "объективные" и "независимые" западные СМИ при полном одобрении кураторов, находящихся в Киеве.
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Он добавил, что подобные действия еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам украинских мирных жителей.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНиколаевская областьКиевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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