https://ria.ru/20220421/provokatsiya-1784639258.html

Украинские войска планируют провокацию на Пасху, заявили в ЛНР

Украинские войска планируют провокацию на Пасху, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022

Украинские войска планируют провокацию на Пасху, заявили в ЛНР

Украинские войска планируют провокацию в Луганской народной республике с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" на Пасху, огонь будет направлен... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:07

2022-04-21T10:07

2022-04-21T10:18

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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска планируют провокацию в Луганской народной республике с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" на Пасху, огонь будет направлен на церкви и верующих, сообщила Народная милиция ЛНР."По информации от наших источников, на территории Луганской области боевики националистических формирований Украины на Пасху планируют кровавую провокацию с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО, огонь будет направлен на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы. Целью данной провокацию является обвинение подразделений НМ ЛНР и ВС РФ в убийстве мирных жителей, пришедших на пасхальную службу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/provokatsiya-1784249573.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, лнр