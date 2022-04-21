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Украинские войска планируют провокацию на Пасху, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/provokatsiya-1784639258.html
Украинские войска планируют провокацию на Пасху, заявили в ЛНР
Украинские войска планируют провокацию на Пасху, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
Украинские войска планируют провокацию на Пасху, заявили в ЛНР
Украинские войска планируют провокацию в Луганской народной республике с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" на Пасху, огонь будет направлен... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:07
2022-04-21T10:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
лнр
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска планируют провокацию в Луганской народной республике с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" на Пасху, огонь будет направлен на церкви и верующих, сообщила Народная милиция ЛНР."По информации от наших источников, на территории Луганской области боевики националистических формирований Украины на Пасху планируют кровавую провокацию с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО, огонь будет направлен на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы. Целью данной провокацию является обвинение подразделений НМ ЛНР и ВС РФ в убийстве мирных жителей, пришедших на пасхальную службу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/provokatsiya-1784249573.html
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в мире, украина, лнр
10:07 21.04.2022 (обновлено: 10:18 21.04.2022)
 
Украинские войска планируют провокацию на Пасху, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: eкраинские войска планируют провокацию c "Точкой-У" на Пасху

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска планируют провокацию в Луганской народной республике с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" на Пасху, огонь будет направлен на церкви и верующих, сообщила Народная милиция ЛНР.
"По информации от наших источников, на территории Луганской области боевики националистических формирований Украины на Пасху планируют кровавую провокацию с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО, огонь будет направлен на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы. Целью данной провокацию является обвинение подразделений НМ ЛНР и ВС РФ в убийстве мирных жителей, пришедших на пасхальную службу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 11:09В мире
Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию в Одесской области
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЛНР
 
 
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