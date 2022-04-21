10:07 21.04.2022 (обновлено: 10:18 21.04.2022)
Украинские войска планируют провокацию на Пасху, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: eкраинские войска планируют провокацию c "Точкой-У" на Пасху
Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска планируют провокацию в Луганской народной республике с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" на Пасху, огонь будет направлен на церкви и верующих, сообщила Народная милиция ЛНР.
"По информации от наших источников, на территории Луганской области боевики националистических формирований Украины на Пасху планируют кровавую провокацию с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО, огонь будет направлен на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы. Целью данной провокацию является обвинение подразделений НМ ЛНР и ВС РФ в убийстве мирных жителей, пришедших на пасхальную службу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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