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Военные нашли на освобожденных территориях ЛНР пропагандистские комиксы - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/propaganda-1784749115.html
Военные нашли на освобожденных территориях ЛНР пропагандистские комиксы
Военные нашли на освобожденных территориях ЛНР пропагандистские комиксы - РИА Новости, 21.04.2022
Военные нашли на освобожденных территориях ЛНР пропагандистские комиксы
Украинские пропагандистские комиксы для детей обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики на освобожденных территориях Донбасса,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:37
2022-04-21T16:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские пропагандистские комиксы для детей обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики на освобожденных территориях Донбасса, сообщили РИА Новости в четверг в оборонном ведомстве республики."В ходе освобождения территории Луганской народной республики военнослужащими оборонного ведомства были обнаружены проукраинские детские комиксы", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, подобная литература свидетельствует о "русофобской политике", проводимой среди детей. В комиксах военнослужащие ВС РФ и Народной милиции ЛНР позиционируются как "кровожадные захватчики", указал он. В комиксах указано, что они выпущены по инициативе и поддержке главы Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза, тиражом 7 тысяч экземпляров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html
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луганская народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:37 21.04.2022
 
Военные нашли на освобожденных территориях ЛНР пропагандистские комиксы

Военнослужащие ЛНР нашли на освобожденных территориях пропагандистские комиксы для детей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские пропагандистские комиксы для детей обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики на освобожденных территориях Донбасса, сообщили РИА Новости в четверг в оборонном ведомстве республики.
"В ходе освобождения территории Луганской народной республики военнослужащими оборонного ведомства были обнаружены проукраинские детские комиксы", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, подобная литература свидетельствует о "русофобской политике", проводимой среди детей. В комиксах военнослужащие ВС РФ и Народной милиции ЛНР позиционируются как "кровожадные захватчики", указал он. В комиксах указано, что они выпущены по инициативе и поддержке главы Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза, тиражом 7 тысяч экземпляров.
Разворот комикса Противостояние: Красный террор
6 апреля, 14:08Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"Фронт информационно-психологических операций на Украине был развернут еще в начале 2000-х, а после Евромайдана искажение истории стало ключевой стратегией. Западные консультанты распределяли бюджет интервенций разнопланово. Важный фокус информационных стратегий был направлен на детей. С самого младшего возраста. Без оглядки на вред детской психике.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За что Россия борется на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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