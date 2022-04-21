https://ria.ru/20220421/propaganda-1784749115.html

Военные нашли на освобожденных территориях ЛНР пропагандистские комиксы

Военные нашли на освобожденных территориях ЛНР пропагандистские комиксы - РИА Новости, 21.04.2022

Военные нашли на освобожденных территориях ЛНР пропагандистские комиксы

Украинские пропагандистские комиксы для детей обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики на освобожденных территориях Донбасса,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:37

2022-04-21T16:37

2022-04-21T16:37

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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские пропагандистские комиксы для детей обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики на освобожденных территориях Донбасса, сообщили РИА Новости в четверг в оборонном ведомстве республики."В ходе освобождения территории Луганской народной республики военнослужащими оборонного ведомства были обнаружены проукраинские детские комиксы", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, подобная литература свидетельствует о "русофобской политике", проводимой среди детей. В комиксах военнослужащие ВС РФ и Народной милиции ЛНР позиционируются как "кровожадные захватчики", указал он. В комиксах указано, что они выпущены по инициативе и поддержке главы Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза, тиражом 7 тысяч экземпляров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр