Военные нашли на освобожденных территориях ЛНР пропагандистские комиксы
Военнослужащие ЛНР нашли на освобожденных территориях пропагандистские комиксы для детей
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские пропагандистские комиксы для детей обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики на освобожденных территориях Донбасса, сообщили РИА Новости в четверг в оборонном ведомстве республики.
"В ходе освобождения территории Луганской народной республики военнослужащими оборонного ведомства были обнаружены проукраинские детские комиксы", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, подобная литература свидетельствует о "русофобской политике", проводимой среди детей. В комиксах военнослужащие ВС РФ и Народной милиции ЛНР позиционируются как "кровожадные захватчики", указал он. В комиксах указано, что они выпущены по инициативе и поддержке главы Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза, тиражом 7 тысяч экземпляров.
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