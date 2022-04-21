Рейтинг@Mail.ru
В Приморье более 200 компаний готовы принять на работу беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/primore-1784616539.html
В Приморье более 200 компаний готовы принять на работу беженцев из Донбасса
В Приморье более 200 компаний готовы принять на работу беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.04.2022
В Приморье более 200 компаний готовы принять на работу беженцев из Донбасса
Свыше 200 организаций в Приморье готовы принять на работу прибывающих в регион беженцев с Украины и из Донбасса, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T02:59
2022-04-21T02:59
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783062120_0:28:2830:1620_1920x0_80_0_0_781acac6014ff2fe44a9177549cdf1de.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Свыше 200 организаций в Приморье готовы принять на работу прибывающих в регион беженцев с Украины и из Донбасса, сообщает краевое правительство.В Приморье в течение месяца прибыли свыше 80 человек. Группа из 308 беженцев прибывает в Находку в четверг поездом.По данным властей, из 308 прибывающих беженцев 146 человек – трудоспособного возраста. Большинство мужчин имеют опыт работы или профессию в строительной, коммунальной сферах, металлургии, навыки управления транспортными средствами и специализированной техникой. Также есть учитель физкультуры, IT-специалист, фотожурналист-художник, звукорежиссер. Женщины ранее работали в сфере торговли, на предприятиях общепита, менеджерами или бухгалтерами. Есть также машинисты кранов или котельных установок, педагоги, медработники."Учитывая трудовой опыт прибывающих переселенцев, мы сформировали 324 уникальные персонифицированные вакансии, из них 123 – для трудоустройства женщин, 201 – для мужчин. В среднем мы готовы предложить одному кандидату от двух до пяти вакансий", – приводятся в сообщении слова министра профессионального образования и занятости населения региона Сергея Дубовицкого.В пункте временного размещения, куда поселят беженцев, будет работать консультационный пункт центра занятости. Также предусмотрен гостевой компьютер для самостоятельного поиска работы.
https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783062120_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_447b06a83655dd4df45c1953af4ae9d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
02:59 21.04.2022
 
В Приморье более 200 компаний готовы принять на работу беженцев из Донбасса

В Приморье более 200 компаний готовы принять на работу беженцев с Украины и из Донбасса

© РИА Новости / Илья ПиталевБеженцы
Беженцы - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Свыше 200 организаций в Приморье готовы принять на работу прибывающих в регион беженцев с Украины и из Донбасса, сообщает краевое правительство.
В Приморье в течение месяца прибыли свыше 80 человек. Группа из 308 беженцев прибывает в Находку в четверг поездом.
"Более 200 приморских организаций рассматривают возможность принять на работу прибывающих граждан. Банк вакансий составляет более 1 700 вакантных рабочих мест, в том числе более 200 – с предоставлением жилья. Из промышленных предприятий вакансии предложили "Аскольд", "Изумруд", "Варяг", Находкинский и Славянский судоремонтные заводы, "Дальприбор" и гражданские предприятия группы ДЦСС", - говорится в сообщении.
По данным властей, из 308 прибывающих беженцев 146 человек – трудоспособного возраста. Большинство мужчин имеют опыт работы или профессию в строительной, коммунальной сферах, металлургии, навыки управления транспортными средствами и специализированной техникой. Также есть учитель физкультуры, IT-специалист, фотожурналист-художник, звукорежиссер. Женщины ранее работали в сфере торговли, на предприятиях общепита, менеджерами или бухгалтерами. Есть также машинисты кранов или котельных установок, педагоги, медработники.
"Учитывая трудовой опыт прибывающих переселенцев, мы сформировали 324 уникальные персонифицированные вакансии, из них 123 – для трудоустройства женщин, 201 – для мужчин. В среднем мы готовы предложить одному кандидату от двух до пяти вакансий", – приводятся в сообщении слова министра профессионального образования и занятости населения региона Сергея Дубовицкого.
В пункте временного размещения, куда поселят беженцев, будет работать консультационный пункт центра занятости. Также предусмотрен гостевой компьютер для самостоятельного поиска работы.
Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 17:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала