https://ria.ru/20220421/primore-1784616539.html

В Приморье более 200 компаний готовы принять на работу беженцев из Донбасса

В Приморье более 200 компаний готовы принять на работу беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.04.2022

В Приморье более 200 компаний готовы принять на работу беженцев из Донбасса

Свыше 200 организаций в Приморье готовы принять на работу прибывающих в регион беженцев с Украины и из Донбасса, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T02:59

2022-04-21T02:59

2022-04-21T02:59

общество

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Свыше 200 организаций в Приморье готовы принять на работу прибывающих в регион беженцев с Украины и из Донбасса, сообщает краевое правительство.В Приморье в течение месяца прибыли свыше 80 человек. Группа из 308 беженцев прибывает в Находку в четверг поездом.По данным властей, из 308 прибывающих беженцев 146 человек – трудоспособного возраста. Большинство мужчин имеют опыт работы или профессию в строительной, коммунальной сферах, металлургии, навыки управления транспортными средствами и специализированной техникой. Также есть учитель физкультуры, IT-специалист, фотожурналист-художник, звукорежиссер. Женщины ранее работали в сфере торговли, на предприятиях общепита, менеджерами или бухгалтерами. Есть также машинисты кранов или котельных установок, педагоги, медработники."Учитывая трудовой опыт прибывающих переселенцев, мы сформировали 324 уникальные персонифицированные вакансии, из них 123 – для трудоустройства женщин, 201 – для мужчин. В среднем мы готовы предложить одному кандидату от двух до пяти вакансий", – приводятся в сообщении слова министра профессионального образования и занятости населения региона Сергея Дубовицкого.В пункте временного размещения, куда поселят беженцев, будет работать консультационный пункт центра занятости. Также предусмотрен гостевой компьютер для самостоятельного поиска работы.

https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия