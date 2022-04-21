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Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/pomosch-1784809065.html
Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней
Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней - РИА Новости, 21.04.2022
Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней
Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней, потом они должны начать работать, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T21:52
2022-04-21T21:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
россия
донбасс
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ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней, потом они должны начать работать, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства по вопросам беженцев Павел Шефернакер.По его данным, с 24 февраля с Украины в Польшу въехали 2,8 миллиона человек, но в настоящее время ситуация стабилизируется и ежедневно в Польшу прибывают 20-30 тысяч украинцев. "В последние дни нет новых волн наплыва беженцев", - сказал Шефернакер, уточнив, что в Польше личный индивидуальный номер PESEL получили 970 тысяч человек, из них 467 тысяч взрослых."Мы приближаемся к сроку 60 дней пребывания в стране тех беженцев, кто прибыл в числе первых и получил помощь от местных жителей и властей. Правительство представит предложение продлить этот период еще на 60 дней", - сказал Шефернакер."Все те, кто думают, что делать дальше, получат возможность еще 60 дней пребывать в польских семьях или местах размещения. За этот период должна произойти адаптация", - добавил он."По прошествии этих 60 дней продление (предоставления помощи – ред.) не планируется. Продление возможно только в индивидуальных случаях, например, в случае пожилых людей", - сказал Шефернакер.Он напомнил, что в настоящее время жители Польши, приютившие украинцев, получают по 40 злотых в день (около 9,5 доллара) за каждого беженца.Шефернакер отметил, что до 25 июня в сотрудничестве с работодателями и органами местного самоуправления правительство хочет "разработать механизмы, чтобы беженцы могли начать работать и нормально функционировать".Уполномоченный правительства добавил, что большинство приехавших "справляются сами, живут у родственников, знакомых или сразу сняли квартиру и начали работать".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784703834.html
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в мире, польша, украина, россия, донбасс
21:52 21.04.2022
 
Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней

Замминистра МВД Шефернакер: Польша продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней

© REUTERS / Hannah McKayУкраинские беженцы на железнодорожной станции Пшемысль-Главный в Польше
Украинские беженцы на железнодорожной станции Пшемысль-Главный в Польше - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Hannah McKay
Украинские беженцы на железнодорожной станции Пшемысль-Главный в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней, потом они должны начать работать, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства по вопросам беженцев Павел Шефернакер.
По его данным, с 24 февраля с Украины в Польшу въехали 2,8 миллиона человек, но в настоящее время ситуация стабилизируется и ежедневно в Польшу прибывают 20-30 тысяч украинцев. "В последние дни нет новых волн наплыва беженцев", - сказал Шефернакер, уточнив, что в Польше личный индивидуальный номер PESEL получили 970 тысяч человек, из них 467 тысяч взрослых.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
13:52
Польша поставила Украине оружия на миллиарды злотых
"Мы приближаемся к сроку 60 дней пребывания в стране тех беженцев, кто прибыл в числе первых и получил помощь от местных жителей и властей. Правительство представит предложение продлить этот период еще на 60 дней", - сказал Шефернакер.
"Все те, кто думают, что делать дальше, получат возможность еще 60 дней пребывать в польских семьях или местах размещения. За этот период должна произойти адаптация", - добавил он.
"По прошествии этих 60 дней продление (предоставления помощи – ред.) не планируется. Продление возможно только в индивидуальных случаях, например, в случае пожилых людей", - сказал Шефернакер.
Он напомнил, что в настоящее время жители Польши, приютившие украинцев, получают по 40 злотых в день (около 9,5 доллара) за каждого беженца.
Шефернакер отметил, что до 25 июня в сотрудничестве с работодателями и органами местного самоуправления правительство хочет "разработать механизмы, чтобы беженцы могли начать работать и нормально функционировать".
Уполномоченный правительства добавил, что большинство приехавших "справляются сами, живут у родственников, знакомых или сразу сняли квартиру и начали работать".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Кросценко — Смильница - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 15:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские беженцы начали возвращаться на родину, сообщили в МВД Польши
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПольшаУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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