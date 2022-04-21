В Вологодской области шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате
Парад Победы и "Бессмертный полк" пройдут в Вологодской области в очном формате
Акция "Бессмертный полк" в городах России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в Вологодской области в этом году в привычном офлайн-формате, сообщает пресс-служба губернатора региона.
В четверг в правительстве области состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"Впервые за три года у нас появилась возможность провести праздничные мероприятия в привычном офлайн-формате, чтобы поздравить наших ветеранов, друг друга на центральных площадях наших городов, сел, сельских поселений, провести концерты, шествие "Бессмертного полка", парады, объединить людей в столь непростое время. Прошу отнестись к организации праздничных мероприятий с максимальной ответственностью – они должны пройти безупречно", – сказал губернатор региона Олег Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.
Также традиционные торжественные мероприятия ко Дню Победы пройдут во всех муниципалитетах области. Кроме того, в районах планируется возложение цветов к мемориальным объектам, "парады у дома ветерана" и концерты во дворах, где проживают ветераны, в рамках федерального проекта "Фронтовая бригада".
"Впервые с 2019 года в регионе состоится одна из самых востребованных акций в мире - шествие "Бессмертного полка" - в офлайн-формате. Вологжане смогут выйти на площади с портретами своих героев и пройти по улицам городов и сел. Время проведения шествия "Бессмертного полка" определяется органами местного самоуправления. Также жители региона смогут принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн", - отмечается в сообщении.
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