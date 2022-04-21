https://ria.ru/20220421/polk-1784787390.html

В Вологодской области шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате

В Вологодской области шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате - РИА Новости, 21.04.2022

В Вологодской области шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате

Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в Вологодской области в этом году в привычном офлайн-формате, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:16

2022-04-21T19:16

2022-04-21T19:16

общество

олег кувшинников

вологда

день победы

череповец

россия

бессмертный полк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в Вологодской области в этом году в привычном офлайн-формате, сообщает пресс-служба губернатора региона.В четверг в правительстве области состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне."Впервые за три года у нас появилась возможность провести праздничные мероприятия в привычном офлайн-формате, чтобы поздравить наших ветеранов, друг друга на центральных площадях наших городов, сел, сельских поселений, провести концерты, шествие "Бессмертного полка", парады, объединить людей в столь непростое время. Прошу отнестись к организации праздничных мероприятий с максимальной ответственностью – они должны пройти безупречно", – сказал губернатор региона Олег Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что центральным мероприятием в День Победы станет торжественное прохождение воинских частей вологодского гарнизона с показом вооружения, военной и специальной техники, запланированное в Вологде и Череповце на 10 часов утра.Также традиционные торжественные мероприятия ко Дню Победы пройдут во всех муниципалитетах области. Кроме того, в районах планируется возложение цветов к мемориальным объектам, "парады у дома ветерана" и концерты во дворах, где проживают ветераны, в рамках федерального проекта "Фронтовая бригада"."Впервые с 2019 года в регионе состоится одна из самых востребованных акций в мире - шествие "Бессмертного полка" - в офлайн-формате. Вологжане смогут выйти на площади с портретами своих героев и пройти по улицам городов и сел. Время проведения шествия "Бессмертного полка" определяется органами местного самоуправления. Также жители региона смогут принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220418/pobeda-1784075604.html

https://ria.ru/20220414/polk-1783498089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, олег кувшинников, вологда, день победы, череповец, россия, бессмертный полк