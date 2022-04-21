Поклонская прокомментировала призыв крымских депутатов лишить ее наград
Замглавы Россотрудничества Поклонская заявила, что готова сдать награды, если нужно
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала депутатов, выступивших за лишение ее государственных наград, не тратить время зря, а заняться помощью людям, но при этом сказала, что готова награды вернуть.
Ранее в парламенте Крыма предложили лишить Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о спецоперации России на Украине. Депутат от ЛДПР Сергей Дремов, высказавший такое предложение, заявил, что Поклонской необходимо извиниться. Его поддержал спикер госсовета Крыма Владимир Константинов, заявив, что если кто-то хочет пожалеть кого-то, призывать к миру, то призывать нужно было украинскую сторону, когда она восемь лет бомбила детские сады, школы и убивала детей. Глава Россотрудничества заявил, что в отношении замглавы ведомства Поклонской после ее слов о спецоперации будут сделаны выводы.
"Депутаты, которые сейчас изучают механизм лишения меня чего-то, тратят свое время на ерунду. Если у меня надо что-то забрать, то просто скажите мне, и я верну. Уважая труд и время депутатов, предлагаю сообща заняться делом по оказанию помощи людям. Предлагаю присоединиться ко мне и вместе съездить на границу Крыма с Херсонской областью для передачи гуманитарной помощи жителям приграничных территорий, собранной по линии Россотрудничества", - сказала РИА Новости Поклонская.
Она подчеркнула, что открыта для совместной и конструктивной работы с депутатами во благо развития Крыма. "Поздравляю депутатский корпус Крыма с приближающимся праздником Воскресение Христово. Желаю мира и благополучия. Уверена, что все обиды и недопонимание останутся в прошлом", - подчеркнула Поклонская.
Ранее в интервью YouTube-каналу Поклонская, высказывая свое личное мнение, раскритиковала отношение в обществе к одному из неофициальных символов специальной военной операции - букве Z. По ее мнению, буква Z символизирует трагедию и горе для России и Украины, потому что гибнут солдаты. Позже в соцсетях Поклонская написала, что призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно". Также она отметила, что опасно слепо поклоняться любым символам.