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Поклонская прокомментировала призыв крымских депутатов лишить ее наград - РИА Новости, 21.04.2022
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Поклонская прокомментировала призыв крымских депутатов лишить ее наград
Поклонская прокомментировала призыв крымских депутатов лишить ее наград - РИА Новости, 21.04.2022
Поклонская прокомментировала призыв крымских депутатов лишить ее наград
Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала депутатов, выступивших за лишение ее государственных наград, не тратить время зря, а заняться... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:49
2022-04-21T17:49
политика
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
наталья поклонская
украина
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала депутатов, выступивших за лишение ее государственных наград, не тратить время зря, а заняться помощью людям, но при этом сказала, что готова награды вернуть.Ранее в парламенте Крыма предложили лишить Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о спецоперации России на Украине. Депутат от ЛДПР Сергей Дремов, высказавший такое предложение, заявил, что Поклонской необходимо извиниться. Его поддержал спикер госсовета Крыма Владимир Константинов, заявив, что если кто-то хочет пожалеть кого-то, призывать к миру, то призывать нужно было украинскую сторону, когда она восемь лет бомбила детские сады, школы и убивала детей. Глава Россотрудничества заявил, что в отношении замглавы ведомства Поклонской после ее слов о спецоперации будут сделаны выводы."Депутаты, которые сейчас изучают механизм лишения меня чего-то, тратят свое время на ерунду. Если у меня надо что-то забрать, то просто скажите мне, и я верну. Уважая труд и время депутатов, предлагаю сообща заняться делом по оказанию помощи людям. Предлагаю присоединиться ко мне и вместе съездить на границу Крыма с Херсонской областью для передачи гуманитарной помощи жителям приграничных территорий, собранной по линии Россотрудничества", - сказала РИА Новости Поклонская.Она подчеркнула, что открыта для совместной и конструктивной работы с депутатами во благо развития Крыма. "Поздравляю депутатский корпус Крыма с приближающимся праздником Воскресение Христово. Желаю мира и благополучия. Уверена, что все обиды и недопонимание останутся в прошлом", - подчеркнула Поклонская.Ранее в интервью YouTube-каналу Поклонская, высказывая свое личное мнение, раскритиковала отношение в обществе к одному из неофициальных символов специальной военной операции - букве Z. По ее мнению, буква Z символизирует трагедию и горе для России и Украины, потому что гибнут солдаты. Позже в соцсетях Поклонская написала, что призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно". Также она отметила, что опасно слепо поклоняться любым символам.
https://ria.ru/20220420/poklonskaya-1784466809.html
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777162114.html
россия
украина
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политика, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр
17:49 21.04.2022
 
Поклонская прокомментировала призыв крымских депутатов лишить ее наград

Замглавы Россотрудничества Поклонская заявила, что готова сдать награды, если нужно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Наталья Поклонская. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала депутатов, выступивших за лишение ее государственных наград, не тратить время зря, а заняться помощью людям, но при этом сказала, что готова награды вернуть.
Ранее в парламенте Крыма предложили лишить Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о спецоперации России на Украине. Депутат от ЛДПР Сергей Дремов, высказавший такое предложение, заявил, что Поклонской необходимо извиниться. Его поддержал спикер госсовета Крыма Владимир Константинов, заявив, что если кто-то хочет пожалеть кого-то, призывать к миру, то призывать нужно было украинскую сторону, когда она восемь лет бомбила детские сады, школы и убивала детей. Глава Россотрудничества заявил, что в отношении замглавы ведомства Поклонской после ее слов о спецоперации будут сделаны выводы.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 12:53
Глава Россотрудничества отреагировал на слова Поклонской о спецоперации
"Депутаты, которые сейчас изучают механизм лишения меня чего-то, тратят свое время на ерунду. Если у меня надо что-то забрать, то просто скажите мне, и я верну. Уважая труд и время депутатов, предлагаю сообща заняться делом по оказанию помощи людям. Предлагаю присоединиться ко мне и вместе съездить на границу Крыма с Херсонской областью для передачи гуманитарной помощи жителям приграничных территорий, собранной по линии Россотрудничества", - сказала РИА Новости Поклонская.
Она подчеркнула, что открыта для совместной и конструктивной работы с депутатами во благо развития Крыма. "Поздравляю депутатский корпус Крыма с приближающимся праздником Воскресение Христово. Желаю мира и благополучия. Уверена, что все обиды и недопонимание останутся в прошлом", - подчеркнула Поклонская.
Ранее в интервью YouTube-каналу Поклонская, высказывая свое личное мнение, раскритиковала отношение в обществе к одному из неофициальных символов специальной военной операции - букве Z. По ее мнению, буква Z символизирует трагедию и горе для России и Украины, потому что гибнут солдаты. Позже в соцсетях Поклонская написала, что призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно". Также она отметила, что опасно слепо поклоняться любым символам.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 16:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Депутат Рады Гончаренко открыл "сафари" на Поклонскую
 
ПолитикаРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Наталья ПоклонскаяУкраинаРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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