https://ria.ru/20220421/poklonskaya-1784767977.html

Поклонская прокомментировала призыв крымских депутатов лишить ее наград

Поклонская прокомментировала призыв крымских депутатов лишить ее наград - РИА Новости, 21.04.2022

Поклонская прокомментировала призыв крымских депутатов лишить ее наград

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала депутатов, выступивших за лишение ее государственных наград, не тратить время зря, а заняться... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:49

2022-04-21T17:49

2022-04-21T17:49

политика

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

наталья поклонская

украина

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала депутатов, выступивших за лишение ее государственных наград, не тратить время зря, а заняться помощью людям, но при этом сказала, что готова награды вернуть.Ранее в парламенте Крыма предложили лишить Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о спецоперации России на Украине. Депутат от ЛДПР Сергей Дремов, высказавший такое предложение, заявил, что Поклонской необходимо извиниться. Его поддержал спикер госсовета Крыма Владимир Константинов, заявив, что если кто-то хочет пожалеть кого-то, призывать к миру, то призывать нужно было украинскую сторону, когда она восемь лет бомбила детские сады, школы и убивала детей. Глава Россотрудничества заявил, что в отношении замглавы ведомства Поклонской после ее слов о спецоперации будут сделаны выводы."Депутаты, которые сейчас изучают механизм лишения меня чего-то, тратят свое время на ерунду. Если у меня надо что-то забрать, то просто скажите мне, и я верну. Уважая труд и время депутатов, предлагаю сообща заняться делом по оказанию помощи людям. Предлагаю присоединиться ко мне и вместе съездить на границу Крыма с Херсонской областью для передачи гуманитарной помощи жителям приграничных территорий, собранной по линии Россотрудничества", - сказала РИА Новости Поклонская.Она подчеркнула, что открыта для совместной и конструктивной работы с депутатами во благо развития Крыма. "Поздравляю депутатский корпус Крыма с приближающимся праздником Воскресение Христово. Желаю мира и благополучия. Уверена, что все обиды и недопонимание останутся в прошлом", - подчеркнула Поклонская.Ранее в интервью YouTube-каналу Поклонская, высказывая свое личное мнение, раскритиковала отношение в обществе к одному из неофициальных символов специальной военной операции - букве Z. По ее мнению, буква Z символизирует трагедию и горе для России и Украины, потому что гибнут солдаты. Позже в соцсетях Поклонская написала, что призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно". Также она отметила, что опасно слепо поклоняться любым символам.

https://ria.ru/20220420/poklonskaya-1784466809.html

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777162114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр