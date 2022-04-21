https://ria.ru/20220421/podmoskove-1784705518.html
В Подмосковье стартовал досрочный период ГИА
В Подмосковье стартовал досрочный период ГИА - РИА Новости, 21.04.2022
В Подмосковье стартовал досрочный период ГИА
В Московской области стартовал досрочный период ГИА для девятиклассников, для проведения экзаменов подготовлены более 100 специалистов, говорится на сайте... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:57
2022-04-21T13:57
2022-04-21T13:57
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Московской области стартовал досрочный период ГИА для девятиклассников, для проведения экзаменов подготовлены более 100 специалистов, говорится на сайте регионального минобразования."В Подмосковье стартует досрочный период государственной итоговой аттестации в 9-х классах. Количество участников - 16. Для проведения экзаменов подготовлено 135 специалистов. За ходом проведения экзаменов досрочного периода будут наблюдать 29 аккредитованных общественных наблюдателей", - сказано в публикации.Резервные дни предусмотрены с 11 по 17 мая. Сам досрочный период завершится 17 мая, уточнили в министерстве. Всего для школьников открыты 8 пунктов проведения экзаменов - в Долгопрудном, Рузе, Фрязино, Коломне, Раменском, Шатуре, Краснознаменске и Химках.
https://ria.ru/20220421/reabilitatsiya-1784655421.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Московской области стартовал досрочный период ГИА для девятиклассников, для проведения экзаменов подготовлены более 100 специалистов, говорится на сайте регионального минобразования.
"В Подмосковье
стартует досрочный период государственной итоговой аттестации в 9-х классах. Количество участников - 16. Для проведения экзаменов подготовлено 135 специалистов. За ходом проведения экзаменов досрочного периода будут наблюдать 29 аккредитованных общественных наблюдателей", - сказано в публикации.
Резервные дни предусмотрены с 11 по 17 мая. Сам досрочный период завершится 17 мая, уточнили в министерстве. Всего для школьников открыты 8 пунктов проведения экзаменов - в Долгопрудном, Рузе, Фрязино, Коломне, Раменском, Шатуре, Краснознаменске и Химках.