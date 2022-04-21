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В Подмосковье стартовал досрочный период ГИА - РИА Новости, 21.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220421/podmoskove-1784705518.html
В Подмосковье стартовал досрочный период ГИА
В Подмосковье стартовал досрочный период ГИА - РИА Новости, 21.04.2022
В Подмосковье стартовал досрочный период ГИА
В Московской области стартовал досрочный период ГИА для девятиклассников, для проведения экзаменов подготовлены более 100 специалистов, говорится на сайте... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:57
2022-04-21T13:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Московской области стартовал досрочный период ГИА для девятиклассников, для проведения экзаменов подготовлены более 100 специалистов, говорится на сайте регионального минобразования."В Подмосковье стартует досрочный период государственной итоговой аттестации в 9-х классах. Количество участников - 16. Для проведения экзаменов подготовлено 135 специалистов. За ходом проведения экзаменов досрочного периода будут наблюдать 29 аккредитованных общественных наблюдателей", - сказано в публикации.Резервные дни предусмотрены с 11 по 17 мая. Сам досрочный период завершится 17 мая, уточнили в министерстве. Всего для школьников открыты 8 пунктов проведения экзаменов - в Долгопрудном, Рузе, Фрязино, Коломне, Раменском, Шатуре, Краснознаменске и Химках.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
13:57 21.04.2022
 

В Подмосковье стартовал досрочный период ГИА

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчащиеся в коридоре школы
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Московской области стартовал досрочный период ГИА для девятиклассников, для проведения экзаменов подготовлены более 100 специалистов, говорится на сайте регионального минобразования.
Подмосковье стартует досрочный период государственной итоговой аттестации в 9-х классах. Количество участников - 16. Для проведения экзаменов подготовлено 135 специалистов. За ходом проведения экзаменов досрочного периода будут наблюдать 29 аккредитованных общественных наблюдателей", - сказано в публикации.
Реабилитационное отделение в Одинцовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
11:13Новости Подмосковья
Отделение реабилитации открылось в Одинцовской областной больнице
Резервные дни предусмотрены с 11 по 17 мая. Сам досрочный период завершится 17 мая, уточнили в министерстве. Всего для школьников открыты 8 пунктов проведения экзаменов - в Долгопрудном, Рузе, Фрязино, Коломне, Раменском, Шатуре, Краснознаменске и Химках.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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