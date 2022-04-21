https://ria.ru/20220421/podmoskove-1784705518.html

В Подмосковье стартовал досрочный период ГИА

В Подмосковье стартовал досрочный период ГИА - РИА Новости, 21.04.2022

В Подмосковье стартовал досрочный период ГИА

В Московской области стартовал досрочный период ГИА для девятиклассников, для проведения экзаменов подготовлены более 100 специалистов, говорится на сайте... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:57

2022-04-21T13:57

2022-04-21T13:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Московской области стартовал досрочный период ГИА для девятиклассников, для проведения экзаменов подготовлены более 100 специалистов, говорится на сайте регионального минобразования."В Подмосковье стартует досрочный период государственной итоговой аттестации в 9-х классах. Количество участников - 16. Для проведения экзаменов подготовлено 135 специалистов. За ходом проведения экзаменов досрочного периода будут наблюдать 29 аккредитованных общественных наблюдателей", - сказано в публикации.Резервные дни предусмотрены с 11 по 17 мая. Сам досрочный период завершится 17 мая, уточнили в министерстве. Всего для школьников открыты 8 пунктов проведения экзаменов - в Долгопрудном, Рузе, Фрязино, Коломне, Раменском, Шатуре, Краснознаменске и Химках.

https://ria.ru/20220421/reabilitatsiya-1784655421.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)