https://ria.ru/20220421/plen-1784768269.html

Сдавшиеся в плен ДНР украинские военные проходят реабилитацию, заявил врач

Сдавшиеся в плен ДНР украинские военные проходят реабилитацию, заявил врач - РИА Новости, 21.04.2022

Сдавшиеся в плен ДНР украинские военные проходят реабилитацию, заявил врач

Сдавшиеся в плен ДНР украинские военные получают всю необходимую медицинскую помощь и проходят полный курс реабилитации, сообщил РИА Новости заведующий 3-го... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:49

2022-04-21T17:49

2022-04-21T18:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784780560_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_356e4784dfe1693caebd6683d5a59237.jpg

ДОНЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Сдавшиеся в плен ДНР украинские военные получают всю необходимую медицинскую помощь и проходят полный курс реабилитации, сообщил РИА Новости заведующий 3-го хирургического отделения Донецкого Противоопухолевого центра хирург-онколог Александр Герасименко."Они (украинские военные, сдавшиеся в плен – ред.) себя очень хорошо чувствуют – у них полное медикаментозное обеспечение, полное медицинское обеспечение, любое, которое им требуется, они находятся в нормальных условиях. То, что им рассказывают их руководители, неважно – националисты азовцы (боевики националистического батальона "Азов", против которых в РФ возбуждено уголовное дело - ред.) или какие-то другие – это все ерунда полная. Масса людей, парней, которые вышли, добровольно сложили оружие, они себя чувствуют очень хорошо. Сейчас они пройдут полный курс реабилитации, после этого их отпустят домой, к ним, я думаю, вопросов не будет", - сказал он.По словам Герасименко, "основная проблема – отсутствие информации от второй стороны". "То же самое жители Мариуполя - они слышали только одну сторону. Сейчас, когда мы общаемся с ними, они начинают рассказывать очень интересные вещи о том, кто куда стрелял и как себя вел", - отметил врач.Он рассказал, как при обходе перевязывал в Мариуполе мужчину, у него сквозное ранение стопы. "Естественно, я задал вопрос – откуда это у вас. Я думал, военный, воевал. Нет, говорит, когда начались все действия, я шел по улице, стояла военная машина ВСУшная, я хотел попросить воды у них и спросить, где можно купить еды, они выстрелили мне в ногу, вот так сходил за водой", - сказал доктор.Герасименко считает, что с приходом военных ДНР люди "понимают, кто несет добро, а кто для них причинял все время зло".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/plennye-1784586680.html

https://ria.ru/20220419/plennye-1784340030.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Донецкий хирург прокомментировал обращение с украинскими военными Донецкий хирург и волонтёр Александр Герасименко прокомментировал обращение с украинскими военными, сложившими оружие, и дал оценку однобокости украинской пропаганды, ставшей причиной многих жертв, как среди мирного населения, так и среди военнослужащих 2022-04-21T17:49 true PT1M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины