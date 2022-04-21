https://ria.ru/20220421/ovoschi-1784795539.html

Глава Белгородской области призвал увеличить производство овощей

Глава Белгородской области призвал увеличить производство овощей - РИА Новости, 21.04.2022

Глава Белгородской области призвал увеличить производство овощей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить ряд конкретных решений по увеличению производства овощей в регионе, сообщает в четверг... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T20:12

2022-04-21T20:12

2022-04-21T20:12

белгородская область

экономика

белгородская область

ставропольский край

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить ряд конкретных решений по увеличению производства овощей в регионе, сообщает в четверг областное правительство.Поддержка овощеводства и развитие этой отрасли в Белгородской области стали главными темами рабочего совещания губернатора с сельхозтоваропроизводителями. Гладков отметил, что у населения есть большой запрос на то, чтобы кооперативы, личные подсобные хозяйства и небольшие предприятия производили овощи в большем объеме, а главное - по невысоким ценам."Сезонные овощи - вопрос здоровья человека. Более того, мы хотим, чтобы качественная продукция была в течение круглого года, чтобы наши дети не болели. К тому же это должны быть овощи, которые мы производим сами", - отметил Гладков.По словам губернатора, поставки овощей из других регионов, в частности из Ставропольского края, - мера, скорее, вынужденная. Это помогает удовлетворить потребительский спрос и снизить цены на продукцию. Но, по словам главы региона, местным производителям необходимо самим обеспечивать потребности Белгородской области в овощах. При этом важно, чтобы стоимость продукции была доступнее для людей. Региональные власти готовы оказать всестороннюю поддержку сельхозпроизводителям, которые поставят перед собой эти цели.Гладков предложил отвечать на эти вызовы совместными усилиями. В частности, прибегать к господдержке."Местные кооперативы могут выращивать собственную продукцию по небольшой себестоимости. Какие формы господдержки от нас нужны? Давайте обсуждать. Надо увеличивать производство. Даже не в сезон. Надо принимать решение по логическим центрам, овощехранилищам", - обратился к участникам совещания Гладков.Кроме того, губернатор обратил внимание на обустройство в области новых теплиц и парников. Он поручил региональному минсельхозу обеспечить в этом направлении технологическое сопровождение как начинающих фермеров, так и их более опытных коллег. Ожидается, что к следующему совещанию, которое пройдет 5 мая, губернатору представят ряд конкретных решений по увеличению производства овощей в Белгородской области.

https://ria.ru/20220419/zerno-1784381341.html

https://ria.ru/20220413/molodezh-1783267060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белгородская область, ставропольский край, вячеслав гладков