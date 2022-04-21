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Глава Белгородской области призвал увеличить производство овощей - РИА Новости, 21.04.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220421/ovoschi-1784795539.html
Глава Белгородской области призвал увеличить производство овощей
Глава Белгородской области призвал увеличить производство овощей - РИА Новости, 21.04.2022
Глава Белгородской области призвал увеличить производство овощей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить ряд конкретных решений по увеличению производства овощей в регионе, сообщает в четверг... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:12
2022-04-21T20:12
белгородская область
экономика
белгородская область
ставропольский край
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить ряд конкретных решений по увеличению производства овощей в регионе, сообщает в четверг областное правительство.Поддержка овощеводства и развитие этой отрасли в Белгородской области стали главными темами рабочего совещания губернатора с сельхозтоваропроизводителями. Гладков отметил, что у населения есть большой запрос на то, чтобы кооперативы, личные подсобные хозяйства и небольшие предприятия производили овощи в большем объеме, а главное - по невысоким ценам."Сезонные овощи - вопрос здоровья человека. Более того, мы хотим, чтобы качественная продукция была в течение круглого года, чтобы наши дети не болели. К тому же это должны быть овощи, которые мы производим сами", - отметил Гладков.По словам губернатора, поставки овощей из других регионов, в частности из Ставропольского края, - мера, скорее, вынужденная. Это помогает удовлетворить потребительский спрос и снизить цены на продукцию. Но, по словам главы региона, местным производителям необходимо самим обеспечивать потребности Белгородской области в овощах. При этом важно, чтобы стоимость продукции была доступнее для людей. Региональные власти готовы оказать всестороннюю поддержку сельхозпроизводителям, которые поставят перед собой эти цели.Гладков предложил отвечать на эти вызовы совместными усилиями. В частности, прибегать к господдержке."Местные кооперативы могут выращивать собственную продукцию по небольшой себестоимости. Какие формы господдержки от нас нужны? Давайте обсуждать. Надо увеличивать производство. Даже не в сезон. Надо принимать решение по логическим центрам, овощехранилищам", - обратился к участникам совещания Гладков.Кроме того, губернатор обратил внимание на обустройство в области новых теплиц и парников. Он поручил региональному минсельхозу обеспечить в этом направлении технологическое сопровождение как начинающих фермеров, так и их более опытных коллег. Ожидается, что к следующему совещанию, которое пройдет 5 мая, губернатору представят ряд конкретных решений по увеличению производства овощей в Белгородской области.
https://ria.ru/20220419/zerno-1784381341.html
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экономика, белгородская область, ставропольский край, вячеслав гладков
20:12 21.04.2022
 
Глава Белгородской области призвал увеличить производство овощей

Глава Белгородской области Гладков призвал увеличить производство овощей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудница тепличного комплекса
Сотрудница тепличного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудница тепличного комплекса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить ряд конкретных решений по увеличению производства овощей в регионе, сообщает в четверг областное правительство.
Поддержка овощеводства и развитие этой отрасли в Белгородской области стали главными темами рабочего совещания губернатора с сельхозтоваропроизводителями. Гладков отметил, что у населения есть большой запрос на то, чтобы кооперативы, личные подсобные хозяйства и небольшие предприятия производили овощи в большем объеме, а главное - по невысоким ценам.
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"Сезонные овощи - вопрос здоровья человека. Более того, мы хотим, чтобы качественная продукция была в течение круглого года, чтобы наши дети не болели. К тому же это должны быть овощи, которые мы производим сами", - отметил Гладков.
По словам губернатора, поставки овощей из других регионов, в частности из Ставропольского края, - мера, скорее, вынужденная. Это помогает удовлетворить потребительский спрос и снизить цены на продукцию. Но, по словам главы региона, местным производителям необходимо самим обеспечивать потребности Белгородской области в овощах. При этом важно, чтобы стоимость продукции была доступнее для людей. Региональные власти готовы оказать всестороннюю поддержку сельхозпроизводителям, которые поставят перед собой эти цели.
"Нам не в сезон очень дорого приходится содержать помещения. Мы давно занимается овощеводством. Большие затраты идут на отопление, свет, газ", - обозначила одну из сложностей глава чернянского крестьянского (фермерского) хозяйства "Шанс" Нина Пахомова.
Гладков предложил отвечать на эти вызовы совместными усилиями. В частности, прибегать к господдержке.
"Местные кооперативы могут выращивать собственную продукцию по небольшой себестоимости. Какие формы господдержки от нас нужны? Давайте обсуждать. Надо увеличивать производство. Даже не в сезон. Надо принимать решение по логическим центрам, овощехранилищам", - обратился к участникам совещания Гладков.
Кроме того, губернатор обратил внимание на обустройство в области новых теплиц и парников. Он поручил региональному минсельхозу обеспечить в этом направлении технологическое сопровождение как начинающих фермеров, так и их более опытных коллег. Ожидается, что к следующему совещанию, которое пройдет 5 мая, губернатору представят ряд конкретных решений по увеличению производства овощей в Белгородской области.
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