01:00 21.04.2022 (обновлено: 01:14 21.04.2022)
Бибилов заявил, что Южная Осетия должна быть с Россией
Президент Южной Осетии Бибилов заявил, что республика должна быть с Россией
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 21 апр - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, баллотирующийся на пост главы республики, заявил в своём Telegram-канале, что юго-осетинскому народу предстоит сделать выбор между двумя идеологиями - курсом с РФ и законом или потерей российского курса и беззаконием.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии запланирован на четверг 28 апреля.
"Южной Осетии предстоит сделать выбор между двумя идеологиями: российский курс и обеспечение законности, либо потеря российского курса и беззаконие. Как президент и гражданин я гарант и приверженец первого пути", - говорится в тексте.
Бибилов подчеркнул, что Южная Осетия является очень важным партнёром для братской России.
"Это понимают все, и в России, и в мире. Это, я уверен, понимают и в Южной Осетии. Выбор определяет будущее. Мы должны быть с Россией без промедлений и пауз на "подумать и взвесить". Только вперед и только с Россией", - отметил он.
Выборы президента прошли 10 апреля.
Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев набрал 38,55% голосов (10 707 человек), Анатолий Бибилов - 34,95% (9 706 человек). В голосовании приняли участие 29 057 граждан Южной Осетии - это 73,97% избирателей.