https://ria.ru/20220421/osetiya-1784613160.html

Бибилов заявил, что Южная Осетия должна быть с Россией

Бибилов заявил, что Южная Осетия должна быть с Россией - РИА Новости, 21.04.2022

Бибилов заявил, что Южная Осетия должна быть с Россией

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, баллотирующийся на пост главы республики, заявил в своём Telegram-канале, что юго-осетинскому народу предстоит сделать... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T01:00

2022-04-21T01:00

2022-04-21T01:14

южная осетия

россия

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ЦХИНВАЛ, 21 апр - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, баллотирующийся на пост главы республики, заявил в своём Telegram-канале, что юго-осетинскому народу предстоит сделать выбор между двумя идеологиями - курсом с РФ и законом или потерей российского курса и беззаконием.Второй тур президентских выборов в Южной Осетии запланирован на четверг 28 апреля.Бибилов подчеркнул, что Южная Осетия является очень важным партнёром для братской России."Это понимают все, и в России, и в мире. Это, я уверен, понимают и в Южной Осетии. Выбор определяет будущее. Мы должны быть с Россией без промедлений и пауз на "подумать и взвесить". Только вперед и только с Россией", - отметил он.Выборы президента прошли 10 апреля.Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев набрал 38,55% голосов (10 707 человек), Анатолий Бибилов - 34,95% (9 706 человек). В голосовании приняли участие 29 057 граждан Южной Осетии - это 73,97% избирателей.

https://ria.ru/20220420/osetiya-1784413202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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южная осетия, россия