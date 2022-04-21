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Бибилов заявил, что Южная Осетия должна быть с Россией - РИА Новости, 21.04.2022
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Бибилов заявил, что Южная Осетия должна быть с Россией
Бибилов заявил, что Южная Осетия должна быть с Россией - РИА Новости, 21.04.2022
Бибилов заявил, что Южная Осетия должна быть с Россией
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, баллотирующийся на пост главы республики, заявил в своём Telegram-канале, что юго-осетинскому народу предстоит сделать... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T01:00
2022-04-21T01:14
южная осетия
россия
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ЦХИНВАЛ, 21 апр - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, баллотирующийся на пост главы республики, заявил в своём Telegram-канале, что юго-осетинскому народу предстоит сделать выбор между двумя идеологиями - курсом с РФ и законом или потерей российского курса и беззаконием.Второй тур президентских выборов в Южной Осетии запланирован на четверг 28 апреля.Бибилов подчеркнул, что Южная Осетия является очень важным партнёром для братской России."Это понимают все, и в России, и в мире. Это, я уверен, понимают и в Южной Осетии. Выбор определяет будущее. Мы должны быть с Россией без промедлений и пауз на "подумать и взвесить". Только вперед и только с Россией", - отметил он.Выборы президента прошли 10 апреля.Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев набрал 38,55% голосов (10 707 человек), Анатолий Бибилов - 34,95% (9 706 человек). В голосовании приняли участие 29 057 граждан Южной Осетии - это 73,97% избирателей.
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южная осетия, россия
01:00 21.04.2022 (обновлено: 01:14 21.04.2022)
 
Бибилов заявил, что Южная Осетия должна быть с Россией

Президент Южной Осетии Бибилов заявил, что республика должна быть с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 21 апр - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, баллотирующийся на пост главы республики, заявил в своём Telegram-канале, что юго-осетинскому народу предстоит сделать выбор между двумя идеологиями - курсом с РФ и законом или потерей российского курса и беззаконием.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии запланирован на четверг 28 апреля.
"Южной Осетии предстоит сделать выбор между двумя идеологиями: российский курс и обеспечение законности, либо потеря российского курса и беззаконие. Как президент и гражданин я гарант и приверженец первого пути", - говорится в тексте.
Бибилов подчеркнул, что Южная Осетия является очень важным партнёром для братской России.
"Это понимают все, и в России, и в мире. Это, я уверен, понимают и в Южной Осетии. Выбор определяет будущее. Мы должны быть с Россией без промедлений и пауз на "подумать и взвесить". Только вперед и только с Россией", - отметил он.
Выборы президента прошли 10 апреля.
Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев набрал 38,55% голосов (10 707 человек), Анатолий Бибилов - 34,95% (9 706 человек). В голосовании приняли участие 29 057 граждан Южной Осетии - это 73,97% избирателей.
Выборы в Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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