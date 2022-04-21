https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784703834.html

Польша поставила Украине оружия на миллиарды злотых

Польша поставила Украине оружия на миллиарды злотых - РИА Новости, 21.04.2022

Польша поставила Украине оружия на миллиарды злотых

Польша поставила Украине оружия на миллиарды злотых, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:52

2022-04-21T13:52

2022-04-21T13:52

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ВАРШАВА, 21 апр - РИА Новости. Польша поставила Украине оружия на миллиарды злотых, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat."Я могу сказать, что речь идет о миллиардах злотых", - сказал Мюллер. Текущий курс польского злотого составляет около 4,26 за доллар.Он отметил, что в настоящее время правительство Польши рассматривает возможность представить рапорт о стоимости оружия, поставленного Украине с начата российской спецоперации. "Потому что некоторые, к сожалению, даже внутри страны пытаются создать впечатление, что Польша не помогает так, как могло бы показаться", - пояснил Мюллер.Ранее польские власти сообщали о поставках на Украину различного вооружения, в том числе минометов, беспилотных летательных аппаратов, боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784682493.html

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784672420.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, польша, оружие, донбасс, россия