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Премьер Польши намерен убедить Шольца поставить Украине больше оружия - РИА Новости, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784682493.html
Премьер Польши намерен убедить Шольца поставить Украине больше оружия
Премьер Польши намерен убедить Шольца поставить Украине больше оружия - РИА Новости, 21.04.2022
Премьер Польши намерен убедить Шольца поставить Украине больше оружия
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что будет убеждать канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине больше вооружения. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:45
2022-04-21T12:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
польша
германия
матеуш моравецкий
олаф шольц
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ВАРШАВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что будет убеждать канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине больше вооружения."Польша поставляет (Украине) очень много оборонительного вооружения. Германия занимает тут двойственную позицию. Я буду разговаривать с канцлером Шольцем и убеждать его, что это поворотный момент в истории Европы и мира", - заявил Моравецкий журналистам в четверг.Также он сказал, что будет убеждать Шольца отказаться от импорта российских энергоносителей. "Я буду убеждать его, что мы должны действовать вместе для сохранения свободы, увеличения шансов на возвращение мира и безопасности. Это восстановление безопасности должно означать решительный отказ от российских газа, нефти и угля. У Польши самый радикальный план в сравнении с другими странами, которые также покупают российские углеводороды", - сказал польский премьер."Также нужно подчеркивать важность поставок оружия Украине. Чтобы защищаться, нужно иметь чем это делать. Поэтому важно поставлять боеприпасы, тяжелое вооружение. Двойственная позиция Германии точно не помогает. Эту позицию крайне сложно понять. Я постараюсь как можно скорее связаться с канцлером Шольцем, чтобы изменить этот подход", - заключил Моравецкий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784340291.html
https://ria.ru/20220420/vooruzheniya-1784427482.html
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в мире, владимир путин, украина, польша, германия, матеуш моравецкий, олаф шольц
12:45 21.04.2022
 
Премьер Польши намерен убедить Шольца поставить Украине больше оружия

Премьер Польши Моравецкий намерен убедить Шольца поставить Украине больше оружия

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что будет убеждать канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине больше вооружения.
"Польша поставляет (Украине) очень много оборонительного вооружения. Германия занимает тут двойственную позицию. Я буду разговаривать с канцлером Шольцем и убеждать его, что это поворотный момент в истории Европы и мира", - заявил Моравецкий журналистам в четверг.
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Также он сказал, что будет убеждать Шольца отказаться от импорта российских энергоносителей. "Я буду убеждать его, что мы должны действовать вместе для сохранения свободы, увеличения шансов на возвращение мира и безопасности. Это восстановление безопасности должно означать решительный отказ от российских газа, нефти и угля. У Польши самый радикальный план в сравнении с другими странами, которые также покупают российские углеводороды", - сказал польский премьер.
"Также нужно подчеркивать важность поставок оружия Украине. Чтобы защищаться, нужно иметь чем это делать. Поэтому важно поставлять боеприпасы, тяжелое вооружение. Двойственная позиция Германии точно не помогает. Эту позицию крайне сложно понять. Я постараюсь как можно скорее связаться с канцлером Шольцем, чтобы изменить этот подход", - заключил Моравецкий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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